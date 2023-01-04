5 привычных бытовых вещей, опасных для здоровья

Для большинства людей дом – синоним безопасности. Но использование некоторых предметов обихода может разрушить этот образ. Многие люди неосознанно живут бок о бок с вредными материалами, что увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем. От чего дома нужно избавиться уже сегодня, расскажет “Рамблер”.

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Бытовая химия в яркой упаковке

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Этот совет в первую очередь актуален для семей с детьми. Взрослые, как правило, понимают, что эти продукты не предназначены для употребления. Но детей привлекает все яркое и красочное. И у них может возникнуть соблазн попробовать на вкус содержимое упаковки или поиграть с ним. Чистящие средства могут содержать токсичные химические вещества, в том числе поверхностно-активные, дезинфицирующие и спирты, которые могут быть ядовитыми при проглатывании, вдыхании или попадании на кожу или в глаза.

Редкоземельные магниты

Эти маленькие круглые магниты из сплавов редкоземельных элементов примерно в 20 раз сильнее, чем канцелярские. С ними интересно играть, но они становятся смертельно опасными при попадании внутрь тела. Проглатывание двух или более магнитов приводит к тому, что они прилипают друг к другу через ткани кишечника. Это может привести к повреждению желудочно-кишечного тракта, включая закупорку кишечника, перфорацию и некроз.

Нафталиновые шарики

Нафталин Всемирная организация здравоохранения признала потенциальным канцерогеном. Вещество, изготовленное из каменноугольной смолы или сырой нефти также содержится в выхлопных газах автомобилей, сигаретном дыме и дыме от лесных пожаров. Вдыхание нафталина может привести к как спутанности сознания, головокружению и летаргии. Он также оказывает негативное влияние на печень, желудочно-кишечный тракт, глаза и почки.

Учеными было установлено, что нафталин вызывает рак у животных. Аналогичное воздействие на организм человека подтверждено не было.

Шторка для душа

Как шторка для душа может быть токсичной? Если она сделана из материала, который содержит фталаты, то может. Это одно из сотен соединений, известных как разрушитель эстрогена. Фталаты могут имитировать эстроген и заставлять ваше тело реагировать на них неадекватно, или они могут блокировать, стимулировать или ингибировать эти гормоны. И это приводит к широкому кругу проблем со здоровьем.

Некоторая посуда с тефлоновым покрытием