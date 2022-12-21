Какую елку выбрать для дома владельцам собак

Многие люди не представляют себе празднование Нового года без главного символа - новогодней елки. Однако зачастую она становится центром притяжения для собак, а это может привести к неприятностям. Какую елку лучше всего ставить в доме, в котором живет собака, рассказали в Российской кинологической федерации.

Фото: СОВА СОВА

Президент РКФ Владимир Голубев сообщил: - Собаководу нужно позаботиться, чтобы главный символ праздника не превратился в опасную игрушку для собак. Некоторых питомцев не останавливают ограждения или высокие полки: в стремлении попробовать елку на зуб собака может достать ее в любом месте. Для украшения дома все же лучше выбирать искусственную ель и заботиться о том, чтобы у любимца не было к ней свободного доступа.

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По словам эксперта, если в доме есть питомец, елку лучше выбрать искусственную. Так, живая ель привлечет собаку сильнее, чем искусственная, у неё имеются ароматный ствол и ветки. Их питомцу гораздо приятнее жевать, чем искусственные иголки.

Также, подчёркивает кинолог, при выборе искусственной ели снижается риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, так как ее не нужно ставить в емкость с водой или песком. Также она не осыпается, а если питомец случайно уронит "дерево", то его можно поднять и восстановить прежний вид, что сложнее сделать с живой елкой.

Специалист рекомендует выбрать небольшую ель и поставить ее на стол или подоконник. Если новогоднее дерево будет покрупнее, то стоит купить устойчивое возвышение, на котором нужно будет закрепить елку. Также нужно дополнительно привязать ее к потолку или стене, чтобы она случайно не упала на питомца. Лучше всего поставить ель в угол комнаты подальше от бытовых предметов и огородить специальными ограждениями, которые защитят елку от собаки.