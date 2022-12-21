Названы способы помочь собакам, которые боятся салютов

Эксперт посоветовал увести животное в тихое место, оградить их от шума и ярких вспышек салютов. Многие владельцы заранее знают о том, что около их дома будет салют. Он предложил заранее позаботиться о таком помещении. Например, это может быть коридор или ванная комната.