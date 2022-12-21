Названы способы помочь собакам, которые боятся салютов

Ветеринарный врач Сергей Середа рассказал о способах помочь собаке не бояться салютов. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперт посоветовал увести животное в тихое место, оградить их от шума и ярких вспышек салютов. Многие владельцы заранее знают о том, что около их дома будет салют. Он предложил заранее позаботиться о таком помещении. Например, это может быть коридор или ванная комната.
Еще один способ — дрессировка. Домашних питомцев можно дрессировать и научить не бояться салютов. Однако ветеринар посоветовал делать это с профессиональным кинологом.
Также ветеринар предложил успокаивать животных медикаментозно.
«Но я бы этого не стал делать», — заявил он.
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