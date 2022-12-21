Уральские историки создали 3D-карту Екатеринбурга 1733 года на основе архивных данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Историки Уральского федерального университета разработали точную и исторически достоверную 3D-карту Екатеринбурга 1733 года на основе архивных данных. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного управления УрФУ Светлана Цеменкова в среду.

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Екатеринбург был основан в 1733 году, в 2023 году город отметит свое 300-летие.

"Создание 3D-модели мы начали с рельефа. Ландшафт спроектировали на основе первой настоящей топографической съемки 1850 года. Французские топографы Аллори и Бержье отсняли в высотном отношении весь город, поэтому у нас есть данные о каждой улице в высотном перепаде, соответственно, рельеф города очень четко выстроили. Также нам было важно понять, насколько к сегодняшнему дню изменился рельеф по сравнению с серединой XIX века - оказалось, не изменился", - сказала Цеменкова.

Екатеринбург, как и сегодня, находился в небольшой плоской низине, удобной для правильной застройки. Рельеф поднимается с запада на восток, поэтому стены вокруг города были разной высоты. Город был выстроен "на немецкий образец", строго и четко. За пределами городских стен наиболее интенсивно тогда развивалась Купецкая слобода.

"Екатеринбург был образцовый и с точки зрения социальной топографии. [Главный командир - генерал В. И.] Геннин старался расселить всех так, чтобы каждая профессиональная группа находилась максимально близко к месту своей работы. Сегодня урбанисты называют это принципом социального или естественного зонирования", - поясняет руководитель проекта, заведующий лабораторией эдиционной археографии УрФУ Дмитрий Редин. Кроме того, Геннин трепетно следил за пожарной безопасностью, пожар для любого города того времени - ужасное бедствие.