Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Как использовать старые вещи в быту: гениальные лайфхаки

Мира Маркина

Ежегодно мы избавляемся от тех или иных предметов быта, которые уже не выполняют свою ключевую функцию. Однако мало кто задумывается о том, что этим вещам можно легко дать вторую жизнь. Подробнее о том, как это сделать – в материале "Рамблера".

Как использовать старые вещи в быту: гениальные лайфхаки
Фото: UnsplashUnsplash

Холодильник

Старый холодильник можно использовать для хранения вещей, а также газет, журналов, лекарств и прочего. Стенку с внутренней стороны можно украсить фото, чтобы новоиспеченный "шкаф" еще больше радовал глаз.

Автомобильные шины

Из шин можно соорудить не только клумбы, но также уличную мебель (например, стулья) и даже мойку для дачи. Представьте, сколько денег можно сэкономить!

Иностранцы назвали расхожие стереотипы о домашнем быте в США

Кофейник

Не спешите выкидывать сломанный кофейник. В нем можно соорудить флорариум, который позволит разводить растения в необычной емкости. Уникальный предмет интерьера, не требующий затрат.

Телевизор

Если вдруг у вас сохранился ретро-телевизор, из него можно соорудить уйму интересных вещей: например, мини-бар или небольшую тумбочку. Некоторые даже умудряются делать из старого телевизора аквариум!

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители