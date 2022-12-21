Как использовать старые вещи в быту: гениальные лайфхаки

Ежегодно мы избавляемся от тех или иных предметов быта, которые уже не выполняют свою ключевую функцию. Однако мало кто задумывается о том, что этим вещам можно легко дать вторую жизнь. Подробнее о том, как это сделать – в материале "Рамблера".

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Холодильник

Старый холодильник можно использовать для хранения вещей, а также газет, журналов, лекарств и прочего. Стенку с внутренней стороны можно украсить фото, чтобы новоиспеченный "шкаф" еще больше радовал глаз.

Автомобильные шины

Из шин можно соорудить не только клумбы, но также уличную мебель (например, стулья) и даже мойку для дачи. Представьте, сколько денег можно сэкономить!

Кофейник

Не спешите выкидывать сломанный кофейник. В нем можно соорудить флорариум, который позволит разводить растения в необычной емкости. Уникальный предмет интерьера, не требующий затрат.

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