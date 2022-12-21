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2 часа назад

Эксперт рассказал, как часто нужно менять сковородки

Мария Иглина

Ведущий технолог сервиса по заказу услуг клининга Qlean Данила Новиков рассказал, как часто нужно менять сковородки. Подробностями эксперт поделился в беседе с изданием "7 дней".

Эксперт рассказал, как часто нужно менять сковородки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам Новикова, менять сковородки следует тогда, когда изнашивается или повреждается антипригарное покрытие:

"Определить это можно визуально, - чаще всего дно и бока царапаются. Если виден металл, точно пора покупать новую. Иногда покрытие становится неоднородным - где-то темнее, где-то светлее. Это еще один верный признак".

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Новиков отметил, что в среднем простые алюминиевые сковородки с антипригарным покрытием рассчитаны примерно на 1000 циклов приготовления. Однако износ может испортить неправильный уход. Например, в посудомоечной машине покрытие стирается быстрее:

"Рекомендуется ручная мойка, неабразивными губками и нейтральными средствами. И лучше не оставлять сковороды высыхать естественным способом, а вытереть их полотенцем".

Ранее были названы способы распознать поддельную икру.

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