Эксперт рассказал, как часто нужно менять сковородки

Ведущий технолог сервиса по заказу услуг клининга Qlean Данила Новиков рассказал, как часто нужно менять сковородки. Подробностями эксперт поделился в беседе с изданием "7 дней".
По словам Новикова, менять сковородки следует тогда, когда изнашивается или повреждается антипригарное покрытие:
"Определить это можно визуально, - чаще всего дно и бока царапаются. Если виден металл, точно пора покупать новую. Иногда покрытие становится неоднородным - где-то темнее, где-то светлее. Это еще один верный признак".
Новиков отметил, что в среднем простые алюминиевые сковородки с антипригарным покрытием рассчитаны примерно на 1000 циклов приготовления. Однако износ может испортить неправильный уход. Например, в посудомоечной машине покрытие стирается быстрее:
"Рекомендуется ручная мойка, неабразивными губками и нейтральными средствами. И лучше не оставлять сковороды высыхать естественным способом, а вытереть их полотенцем".
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