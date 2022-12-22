Сколько ножей должно быть на кухне и как их выбирать

У каждого своего предпочтения в количестве ножей. Если смотреть в профессиональной сфере, то их должно быть не менее 12, заявил «ФедералПресс» шеф-повар ресторана Steakhouse Михаил Аракелов.

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«Для овощей, для мяса, для рыбы, для зелени. Если хозяйка готовит одно блюдо, то ей вполне хватит и одного», – пояснил повар.

Гастрономически искушенному человеку, который много готовит и понимает в кулинарии, конечно, нужны профессиональные ножи, добавил Михаил Аракелов. А если человек готовит и умеет обращаться с одним универсальным ножом, то в этом тоже нет ничего зазорного.

Какие ножи лучше выбирать?

Аракелов отметил, что является амбасадором ножей Самура. Он считает, что необходимы нож-универсал, нож-шеф, нож филейный: у них сталь разная – от карбоновой до дамасской. Главное, чтобы нож не был керамическим, он небезопасен: не дай бог скол попадет в еду, пояснил шеф-повар.

Точить ножи лучше всего каждые два месяца. Важно отдавать ножи на заточку специальным людям, так как это дело тонкое, считает Аракелов.