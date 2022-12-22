Названы семь вещей, которые ненавидят кошки

Кошек могут расстраивать и тревожить те же вещи, что и людей: от грязного туалета до слишком громкой музыки. Зачастую невзгоды для питомца неосознанно устраивают сами хозяева. Названы семь вещей, которые мурлыки терпеть не могут, пишет The Spruce Pets. Устраните их, если хотите сделать животное счастливым.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

1. Одиночество

Видео дня

Вопреки распространенному мнению, кошки — не одиночки. Правда, что они легче переносят разлуку с хозяином, нежели собаки, но мурлыки жаждут внимания, общения и любви так же, как и любой другой пушистый друг или человек. Если оставить кошку одну надолго, она может стать тревожной или даже впадет в депрессию.

2. Грязный туалет

Пользоваться грязным туалетом в общественном месте или дома довольно неприятно, не так ли? Хвостатые аналогично относятся к неубранному лотку.

Важно убирать лоток ежедневно или, по крайней мере, через день, в зависимости от количества питомцев и их привычек. Полностью менять наполнитель следует каждые две недели.

3. Испорченная еда

Сырая или испорченная пища не только невкусная, но и может вызвать у кошки тошноту. Бактерии, такие как сальмонелла и стафилококк, могут размножаться в пище, которая слишком долго была на открытом воздухе, особенно в теплое время года.

4. Лекарство

При плохом самочувствии последнее, что хочется — это проглотить отвратительное на вкус лекарство. То же самое относится к кошке. При приеме лекарств у многих питомцев изо рта появляется пена или они просто выплевывают их обратно.

Независимо от того, нуждается кошка в лекарствах от простуды или инфекции или у нее хроническое заболевание, требующее постоянного приема препаратов, жизненно важно скрасить этот опыт.

Нужно ассоциировать у пушистого домочадца процедуру с чем-то позитивным, например, награждать небольшим лакомством. Давать лекарства следует по графику, чтобы животное знало, чего ожидать и когда.

5. Агрессивные ласки

Кошки позволяют прикасаться только к определенным частям тела. Если хозяин гладит неверную область, хвостатые шипят, царапаются или кусаются. Четвероногие друзья чрезвычайно чувствительны к тактильным раздражителям, поэтому важно знать, где и как их ласкать.

Пушистики любят, когда их гладят в области головы и шеи. Стоит обращать внимание на поведение и сигналы тела животного, чтобы понять допустимые и запретные ласки.

6. Конкуренция

Неважно, идет ли борьба за еду, пространство, игрушки или внимание людей, кошки могут ревновать друг к другу. В некоторых случаях эта ревность или защита ресурсов могут проявляться как агрессия и, в зависимости от ситуации, неверно направленная агрессия.

Например, если домашняя кошка чувствует угрозу со стороны уличной, но не может напасть на нее, она может перенаправить агрессию на другую кошку внутри дома.

7. Громкие звуки