Борная кислота от тараканов: рецепты, правила применения

Несмотря на то, что в современном мире существует множество средств для избавления от насекомых, есть одно эффективное и бюджетное: борная кислота. Борная кислота от тараканов применяется давно и довольно успешно. Она совершенно безопасна для человека, а насекомых эффективно уничтожает. Об использовании борной для борьбы с тараканами читайте в материале «Рамблера».

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Что такое борная кислота

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Борная кислота — это антисептическое средство, которое оказывает в том числе инсектицидное действие. В привычном виде препарат представляет собой порошок с мелкими белыми крупинками без запаха и вкуса, который можно купить в аптеках без рецепта. Борная кислота впервые была получена в 1702 году химиком В. Гомбергом из буры в лаборатории. С тех пор этот препарат применяется во многих сферах жизни: от медицины до косметологии. Свою эффективность средство зарекомендовало и как приманка для тараканов.

Как действует борная кислота на тараканов

Средство уничтожает насекомое, разъедая стенки его пищеварительного тракта.

После употребления борной кислоты тараканы начинают страдать от обезвоживания.

Средство воздействует на нервную систему тараканов, вызывая раздражение их периферических нервов.

Под воздействием борной кислоты происходит стерилизация тараканов: у самцов подавляется сперматогенез, а у самок оказываются пораженными яичники. Таким образом отрава от тараканов предотвращает их размножение.

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Рецепты отравы от тараканов с бороной кислотой

Поскольку борная кислота, как уже говорилось выше, не имеет вкуса и запаха, сама по себе приманить тараканов она не может. Между тем, для того чтобы насекомое погибло, ему необходимо съесть достаточно большое количество отравы. Поэтому средство применяют вместе с пищевыми продуктами.

Борная кислота с яйцом

Это, вероятно, одно из самых популярных средств от тараканов на основе борной кислоты. Делается оно быстро, легко и служит отличной приманкой для насекомых.

Для того, чтобы изготовить отраву, необходимо размять желток одного вареного яйца до однородности, добавить 20 граммов борной кислоты (в порошке) и немного ванилина, чтобы придать средству запах. Все тщательно перемешать, а затем из смеси сформировать небольшие комочки и разложить в местах, где чаще всего замечаете тараканов.

Борная кислота с сахаром

К сахару тараканы тоже неравнодушны, поэтому средство на его основе с борной кислотой весьма эффективно.

Четыре столовые ложки сахара необходимо смешать с четырьмя пакетиками борной кислоты (40 граммов), добавить сырой яичный желток и сформировать из смеси небольшие лепешки или шарики. Разложить в местах, где чаще всего бегают тараканы.

Борная кислота с хлебом

Хлебный мякиш, сырое яйцо и 40 граммов борной кислоты тщательно перемешать до получения однородной массы, скатать в шарики и оставить в «подарок» насекомым.

Борная кислота с картофелем

Картофелину среднего размера следует отварить до готовности, очистить и размять, смешав с сырым яйцом. Добавить 50 граммов борной кислоты (порошок) и щепотку ванилина. Можно добавить каплю нерафинированного растительного масла. Скатать массу в небольшие комочки и разложить их по дому.

Борная кислота с водой

Тараканы охотятся не только за едой, но и за водой. Поэтому жидкая отрава тоже будет весьма эффективна.

50 граммов порошка борной кислоты необходимо растворить в половине стакана воды (около 100 мл). Затем в воду добавить сахар или сахарную пудру и перемешать. Налить отраву в емкости и расставить в местах обычного скопления тараканов, предварительно перекрыв насекомым доступ к любой обычной жидкостью: крепко закрыть краны, насухо вытереть раковины, убрать любую воду со столов.

Стоит отметить, что борная кислота уничтожит тараканов не мгновенно. Поэтому ждать результата буквально на следующий день все же не стоит. Но совсем скоро вы заметите, что тараканов становится меньше, а затем они и вовсе исчезнут.

Как у любого средства, у использования борной кислоты от тараканов есть свои плюсы и минусы.

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Плюсы использования борной кислоты от тараканов

Купить средство можно в любой аптеке.

Борная кислота стоит недорого.

Приготовить отраву очень легко.

Средство не имеет запаха и вкуса, безопасно для человека.

Борная кислота не только уничтожает тараканов, но и препятствует их размножению.

Минусы использования борной кислоты от тараканов