Почему женщины делают больше работы по дому

«Когда Джилл заходит на кухню, она видит посуду, которую нужно вымыть, пол, который нужно подмести, стол, который нужно вытереть, мусор, который нужно вынести, и спелые бананы, из которых нужно что-то приготовить, пока они не испортились. Джек просто видит, что в раковине есть посуда, что бананы уже коричневеют, и что мусорное ведро заполнено. Но эти картины его не «дергают» — они не ставят перед Джеком соответствующей задачи», – отметили ученые.