Названы удивительные свойства лимонной кожуры

Лимонная кожура обладает множеством полезных свойств, которые могут применяться в быту и для укрепления здоровья.
Эксперты рекомендуют не выбрасывать ее, а заморозить, чтобы затем использовать при приготовлении различных напитков или блюд. Она полезна для очищения почек и борьбы со стрессом. Содержащиеся в ней вещества эффективно убивают раковые клетки, передает «ИноСМИ».
Кроме того, кожура лимона может использоваться и в быту. С ее помощью можно очистить раковину из нержавеющей стали до блеска. Также ей можно удалять жирные пятна со сковородок или столешниц. Помимо этого, лимонная кожура эффективно устраняет неприятные запахи.