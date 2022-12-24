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4 часа назад

Названы удивительные свойства лимонной кожуры

Слово и Дело

Лимонная кожура обладает множеством полезных свойств, которые могут применяться в быту и для укрепления здоровья.

Названы удивительные свойства лимонной кожуры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперты рекомендуют не выбрасывать ее, а заморозить, чтобы затем использовать при приготовлении различных напитков или блюд. Она полезна для очищения почек и борьбы со стрессом. Содержащиеся в ней вещества эффективно убивают раковые клетки, передает «ИноСМИ».

Кроме того, кожура лимона может использоваться и в быту. С ее помощью можно очистить раковину из нержавеющей стали до блеска. Также ей можно удалять жирные пятна со сковородок или столешниц. Помимо этого, лимонная кожура эффективно устраняет неприятные запахи.

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