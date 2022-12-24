Названы удивительные свойства лимонной кожуры

Лимонная кожура обладает множеством полезных свойств, которые могут применяться в быту и для укрепления здоровья.

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Эксперты рекомендуют не выбрасывать ее, а заморозить, чтобы затем использовать при приготовлении различных напитков или блюд. Она полезна для очищения почек и борьбы со стрессом. Содержащиеся в ней вещества эффективно убивают раковые клетки, передает «ИноСМИ».