Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
23 минуты назад

Действительно ли комнатные растения улучшают качество воздуха

Ferra.ru

К счастью, у них есть другие полезные свойства.

Действительно ли комнатные растения улучшают качество воздуха
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Большинство научных статей о комнатных растениях, если и приводят какие-либо доказательства их эффективности в очистке воздуха, то указывают на одно исследование NASA 1989 года. В то время учёные исследовали способность растений удалять вредные химические вещества, называемые летучими органическими (ЛОВ), из воздуха закрытых помещений. В наших домах и офисах источниками ЛОВ являются краски, лаки, мебель, ковры и принтеры. Исследование показало, что в течение 24 часов несколько видов растений действительно могут удалить до 70% одного или более из трёх протестированных летучих органических веществ.

Но эти результаты не очень хорошо подходят для типичного дома или офиса, согласно обзору 2019 года. Во-первых, в экспериментах обычно использовались вентиляторы для обдува растений летучими органическими веществами и угольные фильтры для их сбора — установки, которой у большинства из нас в доме нет. Во-вторых, растения были помещены в небольшие герметичные камеры. Но здания, в которых мы живём и работаем, негерметичны. По оценкам исследователей, вам нужно будет разместить от 10 до 1000 растений на каждый квадратный метр вашего дома, чтобы добиться хоть чего-то.

Тем не менее, комнатные растения имеют ряд других преимуществ. Они помогают регулировать влажность, могут улучшить настроение и повысить производительность труда.

Дом и сад,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители