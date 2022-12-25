Эксперты просят не наряжать животных в костюмы

Елочные игрушки, снежинки, гирлянды и фейерверки… Новый год — это удивительное событие, которое может любого погрузить в атмосферу волшебства. Но даже у зимней сказки есть свои границы. Специалисты по уходу за животными просят владельцев питомцев не наряжать своих четвероногих друзей в костюмы — даже во имя праздника.

Фото: Petstory Petstory

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) предостерегает хозяев питомцев от переодеваний в честь Нового года (да и любого другого праздника). Эксперты заявляют, что подобные развлечения могут принести нашим пушистым друзьям слишком много стресса.

Видео дня

В интервью для издания BBC представители организации рассказали, что хотя некоторые четверолапые могут быть не против милого костюма, для огромного количества животных этот опыт может стать «тревожным или даже пугающим». Британская ветеринарная ассоциация уточняет, что причина негативной реакции может быть не только психологической, но и физической — в праздничных костюмах собаки могут ощущать сильный дискомфорт, а также испытывать проблемы с дыханием.

К предостережению хозяев присоединяются и российские специалисты. Так, эксперты-кинологи отмечают, что помимо стресса и удушения длительное нахождение питомца в новогодней одежде может вызвать перегрев (терморегуляция у животных сильно отличается от человеческой), а некачественные материалы могут раздражать или натирать кожу вашего домашнего любимца.

Сами костюмы — не единственная «праздничная» проблема, о которой стоит помнить владельцам. Многие хозяева из большой любви к пушистым товарищам не хотят проводить счастливые моменты порознь со своим котиком или собакой. Животных берут с собой на вечеринки-карнавалы, праздничные гуляния и новогодние салюты — конечно, не снимая забавного наряда! Специалисты утверждают, что питомцы далеко не всегда считают эти мероприятия такими же весёлыми, как думают их люди.

«Очень важно, чтобы владельцы домашних животных задумались о том, как могут чувствовать себя наряженные питомцы», — комментируют представители RSPCA. Подобные развлечения могут стать причиной проблем со здоровьем у питомцев, особенно у некоторых пород собак. К «группе риска», например, относятся щенки брахицефальных пород: мопсы, французские бульдоги и другие.

Проще говоря, единственная приемлемая одежда для кошек или собак — это предметы гардероба, служащие необходимым, практическим целям. Так, к разрешённым вариантам относятся вещи, которые помогают справиться с холодом или мешают животным трогать свои швы после операций. Помните о том, что в подавляющем большинстве здоровые животные сами по себе обладают прекрасной, тёплой шерстью, которая отлично выглядит и ещё лучше защищает домашних любимцев от смены температур; поэтому для них нет необходимости надевать что-то ещё.