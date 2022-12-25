Чем заняться неукротимому садоводу зимой

Казалось бы, зимой нужно отдыхать от всевозможных садово-огородных дел. Но заядлые садоводы с этим не согласятся.

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"Рамблер" рассказывает, какие занятия может найти себе по-настоящему увлеченный дачник.

В теплице

Когда появится устойчивый снежный покров, а сугробы станут вполне ощутимыми, часть снега стоит переложить в теплицу. Конечно, не нужно ее заваливать до самой крыши, достаточно будет слоя снега сантиметров в 20-30. Почва должна быть полностью скрыта под снегом. Это нужно для того, чтобы предотвратить вымораживание земли и сохранить влагу к весенним работам. Кроме того, слой снега поможет выжить полезным организмам, живущим в верхнем слое почвы.

В саду

Никогда не поздно защитить деревья от грызунов и морозов - намотайте на ствол садовые бинты, если не успели сделать это раньше. Также можно спасти ветви от обледенения, обработав их специальным раствором.

На десять литров воды нужно взять 500 граммов извести и полтора килограмма песка. Этим раствором опрыскать деревья до наступления заморозков. А еще можно подвязать ветки, если видите, что куст может развалиться, если его сильно засыплет снегом.

Дома

Зима - лучшее время для того, чтобы запланировать работы на весну и лето. Посмотрите, что вы хотели бы улучшить в саду: сделать новые клумбы и грядки, рассадить взрослые растения, приобрести новые и так далее.

В магазине