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28 минут назад

Чем заняться неукротимому садоводу зимой

Катя Кобышева

Казалось бы, зимой нужно отдыхать от всевозможных садово-огородных дел. Но заядлые садоводы с этим не согласятся.

Чем заняться неукротимому садоводу зимой
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, какие занятия может найти себе по-настоящему увлеченный дачник.

В теплице

Когда появится устойчивый снежный покров, а сугробы станут вполне ощутимыми, часть снега стоит переложить в теплицу. Конечно, не нужно ее заваливать до самой крыши, достаточно будет слоя снега сантиметров в 20-30. Почва должна быть полностью скрыта под снегом. Это нужно для того, чтобы предотвратить вымораживание земли и сохранить влагу к весенним работам. Кроме того, слой снега поможет выжить полезным организмам, живущим в верхнем слое почвы.

В саду

Никогда не поздно защитить деревья от грызунов и морозов - намотайте на ствол садовые бинты, если не успели сделать это раньше. Также можно спасти ветви от обледенения, обработав их специальным раствором.

Чем отличается рамблер от клаймбера

На десять литров воды нужно взять 500 граммов извести и полтора килограмма песка. Этим раствором опрыскать деревья до наступления заморозков. А еще можно подвязать ветки, если видите, что куст может развалиться, если его сильно засыплет снегом.

Дома

Зима - лучшее время для того, чтобы запланировать работы на весну и лето. Посмотрите, что вы хотели бы улучшить в саду: сделать новые клумбы и грядки, рассадить взрослые растения, приобрести новые и так далее.

В магазине

Первые семена на рассаду можно высевать уже в январе. Это значит, что выбрать их нужно заранее, пока в садовых магазинах не началось традиционное весеннее столпотворение.

Дом и сад,
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