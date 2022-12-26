Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 часа назад

Чек-лист: как подготовить дом к приходу гостей

Мира Маркина

В период новогодних праздников многие из нас регулярно принимают дома гостей. Нередко на подготовку к их приходу уходит много сил и времени. Подробнее о том, как облегчить этот процесс, читайте в материале "Рамблера".

Чек-лист: как подготовить дом к приходу гостей
Фото: UnsplashUnsplash

Подготовьте мебель

Определившись со списком приглашенных, оцените свою мебель. Подумайте, большой ли у вас стол, хватит ли стульев для всех гостей, справятся ли вешалки в прихожей с объемом верхней одежды. Заранее позаботившись об этих нюансах, вы сможете избежать суеты в моменте и расслабиться.

Позаботьтесь о посуде

Прежде всего нужно убедиться, что у вас хватит приборов, тарелок и бокалов на всех гостей. Если меню богатое, и на столе едва ли все уместится, можно накладывать горячее каждому в отдельную тарелку, вместо того, чтобы целиком ставить его на стол.

Чек-лист: что сделать заранее, чтобы не стоять 31-го весь день у плиты

Придумайте развлечения

Составьте праздничный плейлист, который будет играть на фоне, а также позаботьтесь о развлечениях на компанию – не исключено, что после ужина и бесед вам захочется поиграть. Например, можно отдать предпочтение настольным играм или классическому "Крокодилу". Если в гости также пожалуют дети, организуйте для них уголок с игрушками и раскрасками, чтобы они тоже не заскучали.

Уберите лишние вещи

Возможно, какие-то вещи будут мешать танцам, а какие-то вы и вовсе не захотите выставлять на всеобщее обозрение. Уберите все это в укромное место за пару часов до прихода гостей.

Приберитесь

Если времени проводить генеральную уборку нет, можно быстро навести порядок всего за час. Протрите пыль в комнате, где будете принимать гостей, пропылесосьте и помойте посуду. Если останется время, можно также освежить ванную комнату, ведь это то место, где точно побывают все ваши приглашенные.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители