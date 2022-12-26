Чек-лист: как подготовить дом к приходу гостей

В период новогодних праздников многие из нас регулярно принимают дома гостей. Нередко на подготовку к их приходу уходит много сил и времени. Подробнее о том, как облегчить этот процесс, читайте в материале "Рамблера".

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Подготовьте мебель

Определившись со списком приглашенных, оцените свою мебель. Подумайте, большой ли у вас стол, хватит ли стульев для всех гостей, справятся ли вешалки в прихожей с объемом верхней одежды. Заранее позаботившись об этих нюансах, вы сможете избежать суеты в моменте и расслабиться.

Позаботьтесь о посуде

Прежде всего нужно убедиться, что у вас хватит приборов, тарелок и бокалов на всех гостей. Если меню богатое, и на столе едва ли все уместится, можно накладывать горячее каждому в отдельную тарелку, вместо того, чтобы целиком ставить его на стол.

Придумайте развлечения

Составьте праздничный плейлист, который будет играть на фоне, а также позаботьтесь о развлечениях на компанию – не исключено, что после ужина и бесед вам захочется поиграть. Например, можно отдать предпочтение настольным играм или классическому "Крокодилу". Если в гости также пожалуют дети, организуйте для них уголок с игрушками и раскрасками, чтобы они тоже не заскучали.

Уберите лишние вещи

Возможно, какие-то вещи будут мешать танцам, а какие-то вы и вовсе не захотите выставлять на всеобщее обозрение. Уберите все это в укромное место за пару часов до прихода гостей.

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