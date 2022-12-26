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3 часа назад

Как использовать зубную нить в быту: 5 лучших лайфхаков

Мира Маркина

Зубная нить – незаменимая вещь не только для гигиены полости рта, но также для быта. Немногие знают об этом, но использовать ее можно совершенно по-разному. Подробнее о лайфхаках с зубной нитью – в материале "Рамблера".

Как использовать зубную нить в быту: 5 лучших лайфхаков
Фото: AdobeStockAdobeStock

Нарезка мягких продуктов

Невощеной зубной нитью можно аккуратно нарезать излишне мягкие продукты. Например, сыр, чизкейк, бисквитные рулеты или сваренные вкрутую яйца. Для этого натяните нить двумя руками, намотав ее на пальцы, а затем отрежьте с ее помощью ровный ломтик.

Елочные игрушки

Зубную нить можно использовать вместо нитяных петелек для новогодних шаров. Нужно лишь продеть нить через металлический глазок и завязать концы на нужной длине.

Старые фотографии

Если вы хотите аккуратно убрать старое фото из семейного альбома, проведите под ней хорошо натянутой зубной нитью. Нить поможет разрушить остатки клея, и вы сможете избавиться от снимка, не повредив альбом.

Как использовать старые вещи в быту: гениальные лайфхаки

Шпагат для мяса

Если у вас закончился кухонный шпагат, попробуйте использовать вместо него зубную нить. Она поможет скрепить крупные куски мяса, фаршированные рулеты или связать куриные ножки перед запеканием.

Ремонт одежды

Зубная нить обладает высокой прочностью, поэтому ее можно использовать для мелкого ремонта одежды и при пришивании пуговиц.

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