Раскрыт правильный способ стирки домашнего халата

Так, удалять загрязнения с данного предмета гардероба необходимо после того, как он был надет примерно четыре раза.

«Одна из главных причин чаще стирать свои халаты — это гигиенические соображения, поскольку иначе вы способствуете росту на них бактерий», — заявили сотрудники компании.

В то же время они посоветовали стирать указанные изделия при температуре 40 градусов Цельсия и использовать при этом мягкие моющие средства. Кроме того, их следует сушить не в сушильной машине, а на свежем воздухе и впоследствии размещать на вешалке, пояснили специалисты.