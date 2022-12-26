Список вещей, которые нужно убрать из спальни ради здоровья

Спальня - особая комната, которая предназначена в первую очередь для сна и отдыха. Однако экономя место, мы часто превращаем ее в подобие гостиной и обустраиваем совершенно ненужными вещами. В итоге страдает сон. Вот несколько вещей, которые лучше убрать из этой комнаты ради здоровья и спокойного отдыха:

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- Мобильный телефон и планшет. Привычка просматривать экран гаджета в темноте вредит здоровью. Синий свет экрана плохо влияет на зрение, а еще способствует быстрому старению кожи вокруг глаз.

- Телевизор. Даже если вы не смотрите передачу, фоновый шум мешает вашему мозгу расслабиться.

- Эфирные масла. Многие часто используют их для ароматизации квартиры вместо освежителей воздуха. Однако практически все эфирные масла обладают стимулирующим и тонизирующим действием на мозг.

- Старые подушки, особенно перьевые. Не экономьте на этом аксессуаре – от него зависит качество вашего сна. Старые подушки, в которых наполнитель сбился комками, не дадут отдохнуть. А в перьевых изделиях любят размножаться пылевые клещи.

- Часы. Электронные – вредят своим светящимся экраном. Обычные механические издают звук при движении стрелки.

- Еда. Комната наполнится не только крошками, но и запахами, а на постельном белье останутся пятна.

- Письменный стол. Очень скоро он превращается в объект накопления хлама. Вот только в шкафу хлам спрятать можно, а на столе – нет. Ограничьтесь прикроватной тумбочкой.