Как начать Новый год с чистого листа: делаем уборку

Чтобы начать Новый год с чистого листа неплохо было бы оставить в уходящем 2022 году все старое и ненужное. Поможет специальное предновогоднее расхламление. Последние дни года - самое время очистить пространство.

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Гардероб

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Отберите все вещи, которые не надевали в течение как минимум 3 месяца (сезонные наряды, вроде пляжного парео, не в счет). Скорее всего, вы не наденете их больше никогда. Выбросите, пустите на тряпки или отдайте нуждающимся. Также пройдитесь по ящику с нижним бельем и носками – самое время избавиться от всего потертого и вылинявшего.

Кухня

Здесь пора заглянуть на полки шкафчиков и пересмотреть все крупы и консервацию. Те продукты, у которых срок хранения подходит к концу, срочно пускайте в дело. Если же сроки вышли – пора в мусорку. Тарелки и чашки с трещинами и отбитыми краями, антипригарные сковороды с царапинами и отходящим покрытием – все выбрасывайте без сожаления. Далее обратите внимание на кухонную технику. Если вы за год так и не воспользовались пароваркой или фритюрницей – пора продать их или отвезти на дачу.

Ванная

Здесь наверняка скопились всевозможные средства, которыми давно не пользуетесь. А ведь срок хранения их после вскрытия составляет от 3 до 6 месяцев.

Не лишним будет заглянуть в аптечку – проверить срок хранения лекарств.

Гостиная

Пройдитесь и критически окиньте взглядом полки. На выброс должны пойти остатки старых свечей, которые почти догорели, старые шнуры и зарядки, пульты, которые не работают.

Загляните в шкаф – здесь наверняка скопилось много старых одеял, покрывал и пледов. Отправьте все это в приют для животных – зверюшки обрадуются новогоднему подарку. Можно пересмотреть и постельное белье – все линялое, покрытое катышками и тем более рваное пускаем на тряпки.

Отдельно надо разобрать папку с документами. Старые квитанции, штрафы, которые давно оплачены, рецепты, просроченные доверенности – уже не более, чем мусор.

Детская

Доверьте задачу отбора ненужных игрушек ребенку. Если он еще слишком мал – уберитесь сами. Поломанные игрушки - выбрасываем. Те, что еще не по возрасту – убираем в шкаф на временное хранение. Те, которыми активно пользуется – отмываем.