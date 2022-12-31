Как открыть вино без штопора в домашних условиях

Приближающиеся праздники обязывают нас задуматься и о напитках для новогоднего стола. Вино, шампанское, виски – каждый готовит для своего вечера то, что пьют его гости. Однако, чтобы открыть бутылки всем нужен штопор. А что делать, если штопора нет? «Рамблер» расскажет о том, как открыть вино без штопора и аккуратно извлечь пробку.

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Есть несколько способов открыть бутылку вина без штопора, но в любом случае, сначала нужно снять обертку с пробки.

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Пробку внутрь

Теоретически можно использовать любой столовый прибор или длинный тупой предмет с достаточно тонкой ручкой или захватом, чтобы поместиться в бутылку, но конец деревянной ложки подходит лучше всего. Вы просто проталкиваете этим предметом пробку в бутылку. Это требует времени и усилий, но зато безопасно.

Однако у этого метода есть минусы:

Во-первых, вино имеет тенденцию выплескиваться, когда вы нажимаете на пробку, поэтому стоит быть осторожными.

Во-вторых, когда пробка опущена внутрь бутылки, ее практически невозможно удалить, она болтается, и плавно разливать вино по бокалам становится сложнее.

В-третьих, иногда деревянная пробка (не пластиковая) рассыпается под давлением, и в вине остаются кусочки пробки. В таком случае вы можете разливать вино по бокалам через ситечко.

В-четвертых, нужно быть осторожными. В зависимости от того, какой инструмент вы используете, вы можете легко пораниться. По этой причине лучше воздержаться от использования чего-либо острого.

Метод молотка и винта

Этот метод, по сути, включает в себя ввинчивание винта в пробку, а затем вытягивание ее с помощью «клешня» молотка. Это относительно простой и надежный метод, но он зависит от наличия у вас доступа к некоторым бытовым инструментам.

Если у вас дома найдется отвертка, то вы можете использовать ее, чтобы вкрутить (а не вбить) винт в пробку, обеспечивая еще более надежное и легкое удаление. Если у вас нет доступа к молотку, то можно использовать пару бытовых плоскогубцев, чтобы зажать винт и вытащить пробку.

Бутылка в ботинок

Кадр из видео

Этот необычный метод предполагает, что вы снимаете обертку с пробки, а затем поместите основание бутылки в ботинок. Затем, удерживая бутылку на месте, нужно несколько раз ударить бутылку и ботинок о твердую стену, пока пробка постепенно не выйдет из горлышка.

Тот же принцип используется, если просто обернуть полотенце вокруг основания бутылки вместо того, чтобы помещать ее в ботинок. Подойдет все, что смягчает бутылку, чтобы она не разбилась, принимая на себя удар, когда вы бьете ее о стену или что-то деревянное.

Метод пощечины

Вы переворачиваете бутылку с вином вверх дном и крепко зажимаете ее между бедрами, а затем шлепаете по основанию сверху ботинком, шлепанцами или старой книгой. Как только пробка станет достаточно свободной, вы сможете вытащить ее руками.

Ключ к бутылке

Воткните в пробку любой ваш ключ под углом 45 градусов для максимального эффекта. Затем нужно закрутить бутылку и осторожно потянуть, чтобы постепенно открутить пробку.

Другой вариант – вставить в пробку вместо ключа нож. Это требует большой осторожности, так как потенциально более опасно.

Выкачать пробку

Этот способ, пожалуй, один из самых веселых. Все, что вам нужно, это велосипедный насос. Вставьте насос в пробку и начните качать. Воздух войдет в пробку и пройдет через нее. В конце концов, давление достигнет достаточно высокого уровня, чтобы вытолкнуть пробку.

Метод с веревкой

Для этого метода вам понадобится отвертка или другой длинный тонкий металлический предмет, а также толстая веревка или шнур.

Прежде всего, сделайте отверстие в пробке с помощью отвертки, затем завяжите узел на конце веревки и протолкните завязанный конец в отверстие с помощью отвертки. Затем вы сможете выдернуть пробку с помощью веревки.

Этот метод требует больших физических усилий, но его стоит попробовать, если у вас есть отвертка и веревка.

Нагреть лампой

Этот метод довольно сумасшедший, но он работает. Потребуется паяльная лампа. К горлышку под пробкой прикладывается тепло, воздух расширяется и выталкивает пробку.

Этот метод потенциально опасен, так как холодная бутылка может легко взорваться при резком повышении температуры. Поэтому бутылка должна быть достаточно теплой.

Ножницы в пробку