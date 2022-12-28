Дизайнер назвал особенности модного и неустаревающего интерьера

Встроенная мебель и мини-сад сделают интерьер модным и неустаревающим, рассказал архитектор и дизайнер свободного пространства Александр Осипов. Он назвал «Ленте.ру» и другие особенности стильного жилья.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Осипова, лучше отдавать предпочтение натуральным, экологически чистым материалам и простым формам, создающим атмосферу свободы и легкости.

Дизайнер пояснил, что нужно отказаться от лишней мебели, которая загромождает пространство. В результате помещение станет более светлым и просторным. Кроме того, стоит подумать об искусственном освещении. Мягкий рассеянный свет встроенных светильников наполнит дом теплом и уютом.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что в интерьере желательно использовать светлые оттенки, визуально увеличивающие площадь помещения. Акцентировать внимание можно на одной из стен — для контраста. Отличным решением будет фактура с глубоким рельефом либо обои с гладкой поверхностью. В качестве напольного покрытия он рекомендовал выбирать гранит, мрамор, сланец, массив дерева, гладкий однотонный ковролин. Такие материалы отличаются прочностью и прослужат долго.

Мини-сад — еще одна деталь неустаревающего интерьера, продолжил архитектор. В частности, комнатные растения с крупными листьями, растущие в кадках, можно использовать для зонирования помещений. Подходят орхидеи, пеперомии, антуриумы, алоказии, папоротники, из которых можно составить «зеленую стену». Наличие «вертикального сада» создает антистрессовую среду, обогащает пространство кислородом.