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2 часа назад

Как быстро украсить гостиную к Новому году

runews24.ru

Алиса Шабельникова сообщила, что даже в самые последние дни перед Новым годом можно успеть преобразить гостиную.

Как быстро украсить гостиную к Новому году
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам дизайнера, она всегда ставит в доме живую датскую ель, которая сама по себе очень красива даже без гирлянд и игрушек.

В беседе с Elle Decoration она отметила, что для украшения гостиной и в принципе всего дома лучше использовать натуральные материалы, которые всегда выглядят благороднее пластика.

Можно взять веточки рябины или хвои, а также еловые шишки и сухоцветы. Их следует использовать для украшения стола, консолей, полок, камина.

Гирлянды лучше всего брать с тёплым освещением, которое выглядит очень уютно. Также следует расставить настоящие свечи.

Их можно поставить не только на подсвечники, но и в стеклянные фонарики.

В доме к Новому году обязательно нужно уделить внимание ароматам. Мандарины и еловые лапы, а также корица могут отлично создать праздничное настроение.

Стоит использовать также ароматные свечи или диффузоры, а также спреи.

Дом и сад,
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