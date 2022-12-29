Токсичные предметы, которые есть в любом доме

Если в вашем доме хранится много мелочей и поход на помойку вы откладываете, то лучше проверить, не могут ли они быть токсичными. На самом деле, даже самые обычные бытовые предметы могут выделять смертельные вещества. О том, что в вашем доме токсичнее всего — в материале “Рамблера”.

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Батарейки

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Многие люди годами копят батарейки, чтобы их правильно утилизировать. Чтобы они точно не нанесли вам вреда, нужно собраться с силами и отдать их в переработку. Особенно это касается батареек, которые лежат в вашем доме уже давно. Дело в том, что в батарейках есть свинец и кадмий. В случае, если батарейки лежат слишком долго, их структура может разрушаться. А токсичные вещества выходят наружу и отравляют воздух. То же самое касается различных аккумуляторов, поэтому не стоит долго хранить старые телефоны и гаджеты.

Во многих магазинах и торговых центрах расположены пункты сбора отходов, которые потом используются для переработки материалов. Если у вас скопилось определенное количество батареек, вам стоит собрать их и утилизировать.

Чеки

Если вы носите домой кассовые чеки, то лучше их утилизировать сразу после того, как вы сверили все свои покупки. Дело в том, что чеки содержат токсичный бисфенол А, так как печатаются на термобумаге. Это вещество может быть опасно для эндокринной системы и щитовидной железы. Попадает оно в организм при контакте с кожей, то есть в момент, когда вы берете чек в руки.

Сейчас во многих странах магазины не печатают чеки или предлагают их в отдельных случаях. Кроме того, правительства ведут работу над тем, чтобы банкоматы и супермаркеты использовали бумагу, не содержащую бисфенол А.

Освежитель для воздуха

В большинстве случаев освежитель для воздуха используют в туалете или в совмещенном санузле. Как правило, эти места очень плохо проветриваются, и в этом есть большая опасность. Дело в том, что в освежителях для воздуха содержатся опасные вещества фталаты, которые в составе чаще всего указывают как “ароматизаторы”. При контакте с организмом эти химические вещества могут влиять на уровень гормонов. Например, у мужчин фталаты понижают уровень тестостерона. Довольно часто это вещество можно найти в составе лаков для ногтей и пластиковых игрушек. Распыляя освежитель в закрытом помещении, фталаты попадают на кожу и через воздух, что может быть опасно.