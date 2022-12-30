Британка сделала дом дороже с помощью леопардового принта

Женщина из Великобритании сделала свой дом в Манчестере дороже с помощью леопардового принта. Необычное оформление интерьера добавило к стоимости недвижимости 90 тысяч фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей), сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

39-летняя Лоис Коннорс приобрела объект в 2021 году, внутри него три спальни и выход на террасу. Британка потратила на переделку жилья 12,4 тысячи фунтов (миллион рублей), покупая подержанные предметы декора. После косметического ремонта стоимость дома выросла до 400 тысяч фунтов (34,6 миллиона рублей).