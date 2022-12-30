Названы способы быстро высушить одежду после стирки зимой

Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал способы быстро высушить одежду после стирки зимой. Об этом он сообщил Express.co.uk.

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Так, для достижения этой цели следует расстелить влажные изделия на плоской поверхности, затем накрыть их полотенцем и после погладить утюгом.

«Тепло от утюга способствует равномерной сушке, в то время как полотенце впитывает излишки влаги из волокон ткани и предотвращает дополнительное тепловое повреждение», — пояснил эксперт.

В то же время он посоветовал размещать предметы гардероба в местах с хорошим воздушным потоком, неподалеку от батарей или перед вентилятором.

Кроме того, по словам Димитрова, в подобной ситуации эффективно использование фена, который нужно держать на расстоянии вытянутой руки от одежды. Также ускорить сушку и разгладить складки на одежде поможет утюжок для волос, включенный в режиме с минимальной температурой.