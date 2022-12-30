Архитектор объяснил, как освежить старый дизайн

«Обновив текстиль, можно заметно изменить поднадоевший интерьер. Интегрируйте свежий цвет в гостиную с помощью замены штор, декоративных подушек или пледа на диване, но сначала определитесь с колористикой помещения. Чтобы не ошибиться с выбором, отталкивайтесь от основного цвета в пространстве и только потом определите дополнительную гамму, которая будет гармонично смотреться в общей картине», — сказал он.

Кроме того, обновить внешний вид помещения поможет и зеркальная композиция. Осипов уточнил, что в этом случае можно даже визуально расширить пространство. Для этого следует выбрать одно круглое зеркало в окружении зеркал поменьше, или использовать единый размер полотен, сделав акцент на разных рамках. Интересным решением будет композиция из выпуклых зеркал, отметил эксперт, уточнив, что в любом из указанных вариантов стоит подумать о том, что будет отражаться в зеркальной поверхности, и не помешает ли это лично вам.