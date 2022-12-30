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1 час назад

Архитектор перечислил позволяющие освежить старый дизайн

Мослента

Элементы декора, позволяющие легко освежить старый дизайн квартиры, перечислил «Мосленте» концептмейкер, дизайнер свободного пространства и архитектор Александр Осипов. Например, в этом поможет новый текстиль или дизайнерские торшеры.

Архитектор объяснил, как освежить старый дизайн
Фото: МослентаМослента

«Обновив текстиль, можно заметно изменить поднадоевший интерьер. Интегрируйте свежий цвет в гостиную с помощью замены штор, декоративных подушек или пледа на диване, но сначала определитесь с колористикой помещения. Чтобы не ошибиться с выбором, отталкивайтесь от основного цвета в пространстве и только потом определите дополнительную гамму, которая будет гармонично смотреться в общей картине», — сказал он.

Кроме того, обновить внешний вид помещения поможет и зеркальная композиция. Осипов уточнил, что в этом случае можно даже визуально расширить пространство. Для этого следует выбрать одно круглое зеркало в окружении зеркал поменьше, или использовать единый размер полотен, сделав акцент на разных рамках. Интересным решением будет композиция из выпуклых зеркал, отметил эксперт, уточнив, что в любом из указанных вариантов стоит подумать о том, что будет отражаться в зеркальной поверхности, и не помешает ли это лично вам.

«Иногда, чтобы посмотреть на привычный дизайн новым взглядом, не хватает всего лишь освещения. Добавьте в свой интерьер несколько светильников, и он заиграет свежими красками. Лучшим решением такого вопроса станет торшер, который легко зонирует пространство, отличается мобильностью и удивительно легко меняет общий вид», — сказал специалист.

Дизайнер предложил разнообразить интерьер настенной галереей. Здесь можно сочетать любые рамки и форматы — хорошо подойдут арт-объекты самого различного стиля. Чем больше они будут отличаться друг от друга, тем интереснее станет выглядеть интерьер, уточнил Осипов.

Ранее Осипов перечислил девять устаревших в интерьере предметов мебели. Особенно он выделил слишком сложные светильники.

Дом и сад,Александр Осипов,
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