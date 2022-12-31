Стоит ли дарить кролика на Новый год

- Я не вижу страшного в том, что многие родители хотят воспитать в своём ребёнке ответственность и самостоятельность через покупку нового питомца. Все через это проходят. И у каждого есть яркий пример из жизни, когда ребёнок наигрался, и ответственность за пушистика перешла к родителю. Это нестрашно, это нормально, я не отношусь к этому с критикой - это маленький жизненный этап каждого. Но! Родителям нужно чётко взвесить все за и против, поняв, готовы ли они сами взять на себя ответственность ухода. Если не готовы сами и животное им лично не интересно, то сейчас полно милых плюшевых игрушек, которыми тоже можно удивить ребёнка, - отметила Екатерина.