Стоит ли дарить кролика на Новый год

Ветеринар дала несколько советов для тех, кто хочет в качестве подарка купить кролика.
На Новый год многие думают над тем, чтобы в качестве подарка преподнести кролика - символ наступающего года по китайскому календарю. Но ветеринары и зоозащитники призывают сто раз подумать перед тем, как купить животное.
По словам ветеринара из города Тара Екатерины Лукьяновой,декоративные кролики среди её пациентов встречаются не часто - сельскохозяйственных животных гораздо больше.
- В первую очередь нужно хорошо подумать перед тем, как дарить животное, пусть это будет кролик или любое другое. Особенно если речь идёт о декоративной породе! Это своенравный и пугливый питомец. И особенно нужно задуматься о покупке кролика, если в доме есть собаки или кошки. Кролик по своей природе - жертва! И жить в обществе хищников, пусть даже очень добрых и милых, будет стрессом, - поделилась своим мнением с "Омск Здесь" Екатерина.
По словам специалиста, нужно понимать: животное требует ухода и внимания, и иногда лучше отдать предпочтение мягкой игрушке.
- Я не вижу страшного в том, что многие родители хотят воспитать в своём ребёнке ответственность и самостоятельность через покупку нового питомца. Все через это проходят. И у каждого есть яркий пример из жизни, когда ребёнок наигрался, и ответственность за пушистика перешла к родителю. Это нестрашно, это нормально, я не отношусь к этому с критикой - это маленький жизненный этап каждого. Но! Родителям нужно чётко взвесить все за и против, поняв, готовы ли они сами взять на себя ответственность ухода. Если не готовы сами и животное им лично не интересно, то сейчас полно милых плюшевых игрушек, которыми тоже можно удивить ребёнка, - отметила Екатерина.