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45 минут назад

Ель, грейпфрут и лаванда: создайте свежесть в доме с помощью эфирных масел

Провинция.ру

Все больше людей отказываются от использования освежителей воздуха. Во-первых, запах они дают слишком сильный, во-вторых, многие реагируют аллергией на аэрозоли, в-третьих, это неэкологично. Здоровая и разумная альтернатива – эфирные масла. Расскажем о трех популярных ароматах.

Как создать свежесть в доме с помощью эфирных масел
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Лаванда

Всего 3-4 капли в аромалампу или просто на блюдечко – и вы снимите стресс, успокоитесь и расслабитесь. Кстати, мало лаванды еще и отличный антисептик – многие специально делают такую ингаляцию при простуде или гриппе. Если добавить лавандовое масло в увлажнитель, то вы и воздух продезинфицируете. Можно применять и во время уборки – добавьте в ведро с водой 5-6 капель, а потом помойте этой водой полы.

Грейпфрут

Помогает взбодриться и настроиться на работу. Также это мощный природный антидепрессант, который помогает снять тревожность. Масло грейпфрута часто используют при уборке кухни, особенно после обработки жирных поверхностей.

Ель

Даже если у вас не получилось поставить натуральное дерево дома к празднику, аромат ели создаст новогоднее настроение. А еще еловое масло укрепляет иммунитет, помогает организму восстанавливаться после заболеваний и улучшает обмен веществ.

Возьмите пять капель масла и добавьте в воду для мытья пола или других поверхностей. Масло ели выгоняет также насекомых из дома. Разложите пропитанные маслом ватные диски в местах скопления насекомых, 2-3 дня - и они сбегут.

Дом и сад,
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