Собачникам объяснили, почему питомцы боятся фейерверков

Последние несколько лет, в преддверии каждого Нового года, с новой силой вспыхивают споры об этичности использования на праздник громких хлопушек и фейерверков. Всё дело в том, что резкие звуки вызывают у собак испуг и приступы паники. Кинолог, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак и руководитель учебно-дрессировочного центра «Собачье дело» Юлия Исламова рассказала, чем вызвано такое поведение и как помочь питомцам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Исламовой, в Финляндии не так давно проводили большое исследование, в котором разбирались разные страхи у разных собачьих пород Выяснилось, что боязнь фейерверков сильнее всего выражена лишь у некоторых из них.

«Это необязательно связано, например, с охотой, потому что есть куча охотничьих собак, которые не боятся выстрелов, но до смерти боятся фейерверков», — отметила специалист.

Кинолог добавила, что страх фейерверков у собак вызван тем, что пиротехника сочетает в себе сразу несколько неприятных для псов условий.

«Они неожиданные, их невозможно предсказать — неизвестно, когда начнётся, когда закончится. Они довольно резкие, громкие — не обратить внимание на фейерверк, который раздался рядом, невозможно. И плюс они довольно громко звучат для чувствительных собачьих ушей и могут причинять дискомфорт и боль», — подчеркнула Исламова.