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3 часа назад

Собачникам объяснили, почему питомцы боятся фейерверков

Секрет Фирмы

Последние несколько лет, в преддверии каждого Нового года, с новой силой вспыхивают споры об этичности использования на праздник громких хлопушек и фейерверков. Всё дело в том, что резкие звуки вызывают у собак испуг и приступы паники. Кинолог, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак и руководитель учебно-дрессировочного центра «Собачье дело» Юлия Исламова рассказала, чем вызвано такое поведение и как помочь питомцам.

Собачникам объяснили, почему питомцы боятся фейерверков
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Исламовой, в Финляндии не так давно проводили большое исследование, в котором разбирались разные страхи у разных собачьих пород Выяснилось, что боязнь фейерверков сильнее всего выражена лишь у некоторых из них.

«Это необязательно связано, например, с охотой, потому что есть куча охотничьих собак, которые не боятся выстрелов, но до смерти боятся фейерверков», — отметила специалист.

Кинолог добавила, что страх фейерверков у собак вызван тем, что пиротехника сочетает в себе сразу несколько неприятных для псов условий.

«Они неожиданные, их невозможно предсказать — неизвестно, когда начнётся, когда закончится. Они довольно резкие, громкие — не обратить внимание на фейерверк, который раздался рядом, невозможно. И плюс они довольно громко звучат для чувствительных собачьих ушей и могут причинять дискомфорт и боль», — подчеркнула Исламова.

Ранее ветеринарный врач и зоопсихолог Ирина Филатова дала советы россиянам, как помочь домашнему питомцу пережить новогоднюю ночь. Будь-то хоть крохотный котёнок, хоть великовозрастный доберман, — все они не в восторге от громких звуков. Так что первое, что нужно сделать хозяину, — минимизировать шумы.

Дом и сад,Ирина Филатова,
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