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52 минуты назад

Назван способ избавления от насекомых в доме с помощью пробок от вина

Клопс.Ru

С помощью пробки от вина можно избавиться от пауков и нежелательных насекомых в доме. Об этом, ссылаясь на Interia, пишет РИА Новости в воскресенье, 1 января.

Назван способ избавления от насекомых в доме с помощью пробок от вина
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пробка, пропитанная эфирными маслами, создаст для непрошенных гостей неблагоприятную среду. За счёт этого в доме их станет меньше. Ещё один способ — поставить в хорошо освещённых местах в доме горшки с ароматными растениями — мятой, лавандой, мелиссой, розмарином и базиликом. Уход за ними при этом сложен, так что засушенные пучки растений также могут стать неплохой альтернативой.

Дом и сад,
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