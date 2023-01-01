Назван способ избавления от насекомых в доме с помощью пробок от вина

С помощью пробки от вина можно избавиться от пауков и нежелательных насекомых в доме. Об этом, ссылаясь на Interia, пишет РИА Новости в воскресенье, 1 января.

Пробка, пропитанная эфирными маслами, создаст для непрошенных гостей неблагоприятную среду. За счёт этого в доме их станет меньше. Ещё один способ — поставить в хорошо освещённых местах в доме горшки с ароматными растениями — мятой, лавандой, мелиссой, розмарином и базиликом. Уход за ними при этом сложен, так что засушенные пучки растений также могут стать неплохой альтернативой.