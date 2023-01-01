Чем подкормить новогоднюю елку 2023

Сколько простоит дома живая елка? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько хорошо вы будете ухаживать за вашей зеленой красавицей. Упрощенно, при достаточном количестве воды для хвойного растения, новогодняя елка может простоять около четырех-пяти недель, прежде чем высохнет и начнет сбрасывать иголки. Вид дерева имеет значение. Например, пихта и кипарис прослужат до пяти недель, а сосна и ель, как правило, около трех недель.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

В этом году цены на срезанные новогодние елочки «кусаются», но мы все равно не отказываемся от удовольствия украсить дом хвойными деревьями. К тому же, есть способ как продлить жизнь новогодней елке – в продаже найдутся бутылочки с консервантом для деревьев, а также домашнюю подкормку с похожим способом действия можно приготовить своими руками. Ведь деревья, как и цветы после срезки, быстро высыхают, если не дать им воды. Однако, одной воды недостаточно, чтобы все новогодние праздники елка оставалась здоровой – ее нужно подкормить!

Видео дня

Прежде всего напомним, что сразу, как только вы принесете домой елочку, нужно срезать примерно 3 см от нижней части ствола для лучшего впитывания влаги. В теплой квартире деревья выпивают около четырех и более литров воды в день. А консервант для елки выполняет ту же работу, что и препарат для срезанных цветов. Он содержит пищу для дерева (сахар) и подкислитель, так как жесткая водопроводная вода является щелочной, и, делая ее более кислой, вы помогаете деревцу легче усваивать сахар. Кислотность также одновременно сдерживает рост патогенных бактерий и плесени.

Отметим, что при смешивании консерванта для новогодней елки рекомендуется использовать воду комнатной температуры, а затем ежедневно проверять уровень воды в подставке. Когда уровень падает ниже среза, хвойные опять закупориваются и понадобится новая обрезка. Согласитесь, это не совсем удобно, когда дерево уже установлено, а на ветвях развешаны игрушки и гирлянды.

Сделать домашний консервант для новогодней елки просто, не потребуется покупки специальных мерных приборов или дорогостоящих ингредиентов.

Скорее всего, составляющие для элементарного рецепта уже есть у вас под рукой, а именно: пойдем на кухню и возьмем сахар, лимон (вы же припасли его на новый год?), а в ванной комнате из шкафчика достанем хлорный отбеливатель. Каждого активного ингредиента надо по четыре чайные ложки на четыре с половиной литра воды. Лимон используем не ломтиками, а выдавливаем свежий сок в необходимом количестве. Все перемешиваем и вливаем раствор в подставку. Излишки препарата можно хранить пять дней при комнатной температуре в закрытой емкости или две недели в холодильнике.

А что предпринять, если елочка «загрустила»?

Как упоминалось выше, полив – лучший способ для реанимации деревца. При том, что скорость абсорбции будет меняться день ото дня, и это нормально, держите воду на контроле всегда на 5-7 см выше срезанного конца ствола.

Если ваша новогодняя красавица обладает очень пышная, попробуйте обрезать несколько веток рядом со стволом. Стрижка уменьшает количество ветвей, которым требуется вода, чтобы хвоя выглядела хорошо. Из срезанных веток получится отличный дополнительный декор.

Ваша новогодняя елка будет поглощать воду в зависимости от того, как быстро хвоя теряет воду, а это во многом зависит от того, насколько тепло и влажно в комнате.

Чем теплее, тем быстрее сохнет елка. Таким образом, лучше сразу поставить ее подальше от источников тепла, таких как батареи или яркие окна, выходящих на юг. Высохшее дерево не только некрасиво, но и опасно для возгорания.

Повышение влажности воздуха не только снижает температуру в помещении, но и защищает дерево от высыхания. Простой способ сделать это - включить увлажнитель.