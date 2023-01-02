Если гости у порога: как быстро накрыть стол

Домохозяйка и мама троих детей Галина Кожевникова поделилась лайфхаками, как быстро накрыть стол для внезапных гостей. Поверьте, это проще, чем кажется.

Фото: СОВА СОВА

По словам хозяйки, на такой случай у неё дома всегда есть небольшие заготовки блюд. Однако, если это не ваш случай – не беда.

"Неожиданных гостей можно угостить нарезкой. Мясные и сырные всегда разлетаются, а красивая подача на тарелке или деревянной доске сделает закуску привлекательнее. Также можно добавить оливки, мед, орехи и виноград", – делится Галина.

Еще можно сделать небольшую барную зону – расставить бокалы и напитки на отдельном столике.

Галина отмечают, что гостей можно угостить фруктами. Они не требуют особой сервировки и даже нарезки. Также хорошо расходятся конфеты и печенья.

Помимо этого, хозяйка не против магазинной еды. Она считает, что если Вы были совсем не готовы к приему гостей, то ничего страшного нет в том, чтобы воспользоваться доставкой еды.

"Можно предложить гостям заказать блюда, которые им по душе. Это сэкономит время и нервы. Вам останется лишь разогреть блюда и наслаждаться уютной атмосферой".