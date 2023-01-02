Удобрение из апельсиновых корок для комнатных растений

Комнатные растения зимой не откажутся от подкормки из натуральных источников. Удобрения из апельсиновых корок – хороший вариант.

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Апельсиновые корки содержат высокие концентрации серы, азота, кальция, магния и многих других питательных веществ, которые могут обеспечить комнатным растениям заряд жизненных сил. Бонус – борьба с вредителями и естественное подкисление грунта, ведь большинство комнатных цветов любят почву покислее, например, африканские фиалки. Исключением являются кактусы и суккуленты – им такая подкормка не нужна, лишь специализированное удобрение и то очень редко.

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Если у вас кротоны, монстера, плющи, филодендроны, папоротники, азалии, бегонии, те же фиалки и гардении, сансевиерия – апельсиновые корки годятся. Вам не нужно запускать процесс компостирования. Апельсиновые корки можно просто добавлять прямо в горшечный грунт одним из двух способов: нарезать кожуру на мелкие кусочки и смешать их с почвой или высушить кожуру и измельчить ее в мелкий порошок, а потом посыпать грунт сверху.

Вот рецепт удобрения с медленным высвобождением из тех ингредиентов, которые точно найдутся дома: апельсины, банановая кожура и кофейная гуща. Возьмите в равных долях свежую фруктовую кожуру, нарежьте кусочками, добавьте кофейной гущи (несколько щепоток), перебейте все блендере и применяйте.

По мере разложения банановой кожуры она будет обогащать почвогрунт азотом, фосфором, калием и магнием быстрее, чем апельсиновая корка – та вступит в игру чуть позже. Кофейная гуща поможет для поддержания пышной зелени и предотвратит уплотнение верхнего слоя почвы, улучшить удержание влаги при поливе, то есть, для влаголюбивых и зеленых комнатных растений микс подходит, но не для суккулентов или кактусов, как уже говорилось выше.

Апельсиновые корки содержат ароматическое соединение под названием d-лимонен, которое естественным образом отпугивает многих вредных насекомых, включая надоедливых грибных комариков. Если в горшечной почве прячутся личинки вредителей, то кусочки апельсиновой корки заставят их выйти на поверхность.