Как уборка помогает решать проблемы психики

Когда вы избавитесь от старого, новое не заставит себя долго ждать.
Елена Дорофеева, организатор пространства, основатель онлайн-школы и агентства «Студия Порядка»:
«Расхламление – это не только порядок дома, но ещё и обретение внутренней гармонии за счёт упорядочивания пространства. Ведь, выбрасывая хлам из квартиры, вы выбрасываете его и из головы. Новогодние каникулы – самое подходящее время для генеральной уборки. Начинаем!»
Почему человек накапливает вещи годами? На него влияют старые привычки и советское прошлое. Многие донашивали одежду за старшими братьями и сёстрами, бабушки и дедушки стирали пакеты.
В нашей психике заложено хранить вещи на чёрный день. Поэтому люди оставляют хлам на будущее. Складывается ложное ощущение, что они в случае чего не останутся у пустого корыта. Однако время изменилось, и уровень жизни тоже. Ещё частой причиной такого поведения является эмоциональная память. Речь о неготовности людей расстаться с вещами, которые им кто-то подарил.
В первую очередь необходимо избавиться от тех вещей, у которых истёк срок годности, так как они могут нанести вред здоровью. Это не только продукты питания, лекарства, но и уходовая и декоративная косметика.
Далее — разбор гардероба. Разделите одежду на категории: которые носите часто, которым требуется ремонт, старые вещи и которые не носите. Оставьте одежду только из первых двух пунктов. Это же относится и к обуви с сумками.
Разберите документы, бумажки, чеки и книги. Загляните в ящики, которые заполнены всякой мелочью. Не забудьте проверить на функциональность кухонные принадлежности, технику и мебель. Главное, чем нужно руководствоваться при очистке помещения:
Многие отказываются избавляться от вещей, потому что им не хочется их выбрасывать. Однако вариантов, куда их «пристроить», множество. Можно сдать на вторичную переработку, перепродать, отнести в церковь.
Например, ненужный текстиль или постельное бельё реально сдать в фонды для помощи бездомным животным. Из него сделают лежанки, которые спасут собак и кошек от холода.
Каждый человек, который пробовал расхламлять свой дом, ощущал потрясающее чувство обновления и эмоционального подъёма. Почему?
Когда мы говорим «пока» старым вещам, на самом деле мы прощаемся с отжившими эмоциями, неприятными впечатлениями и плохими воспоминаниями. Закрывая дверь в прошлое, мы открываемся новой жизни.
По этой причине многие курсы и марафоны личностного роста начинаются именно с расхламления. Участников просят избавиться от лишнего. Видя внешний порядок и правильную организацию пространства, мы начинаем ощущать порядок и внутри своей головы.