Эксперты рассказали, как убрать новогоднюю ель

Живую елку по-прежнему для украшения дома к Новому году выбирают многие россияне. Однако рано или поздно обязательно возникает вопрос, как убрать ее, чтобы не проводить генеральную уборку после. Сделать это правильно поможет статья, опубликованная в ТАСС.

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Прежде чем снимать игрушки, мишуру и гирлянду с елки, рекомендуется расстелить вокруг дерева целлофан или простыню. На них будут осыпаться хвоя и опилки. После чего вы их легко и быстро уберете.

Когда игрушки сняты, пора приступать к выносу ели. Маленькое дерево можно целиком упаковать в мусорный пакет или уложить на ту же простыню, обмотать ей, закрепить края веревкой или скотчем и вытащить на свалку.

Если дерево большое, стоит сперва спилить или срезать ветки и только потом сложить их вместе со створом по пакетам. Опавшую хвою легко собрать полосками скотча – липкой стороной.