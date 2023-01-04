10 комнатных растений для ленивой хозяйки

Давайте разберемся какие горшечные растения можно содержать дома без особых хлопот.
Это растение истребить очень сложно. Поэтому, если вы часто ездите в командировки или попросту забываете поливать растения, заведите сансевиерию. Растение не боится ни солнца, ни сухого воздуха, ни скопления вредных веществ.
С ним немного сложнее, но особого ухода растение не требует. Необходимо лишь изредка его поливать и держать в светлом месте. В тени растение становится не столь ярким.
Часто это растение можно встретить в офисах, где за цветами редко кто ухаживает. Драцена переносит недолгую засуху и небрежное отношение к себе.
Его также можно отнести к растениям для лентяек. Фикус нужно хотя бы раз в неделю поливать и опрыскивать. Часто его используют офисные работники для декора рабочих мест.
По-другому ее называют денежным деревом. Может вырасти до огромных размеров. Толстянка не любит переувлажнения и темных мест.
Частого полива не требует. Единственное требование, которое предъявляет хозяевам: держать в солнечном и прохладном месте.
Абсолютно неприхотливое растение. Замиокулькас растет при любом освещении и почти в любом грунте. Легко переносит долгие перерывы в поливе.
Требует большого пространства, так как вырастает до 5 метров. Растение не капризно, но не выносит тени и долгой засухи.
Это растение однозначно одно из самых стойких к небрежному отношению. Выдержать может практически все - песок, засуху, нехватку света. Но при плохом уходе не цветет и особо не растет.
Одно из самых необычных и при этом неприхотливых комнатных растений. Зимой не нуждается в поливе и способно выдержать любые, даже самые небрежные условия.