10 комнатных растений для ленивой хозяйки

Давайте разберемся какие горшечные растения можно содержать дома без особых хлопот.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

1.Сансевиерия

Это растение истребить очень сложно. Поэтому, если вы часто ездите в командировки или попросту забываете поливать растения, заведите сансевиерию. Растение не боится ни солнца, ни сухого воздуха, ни скопления вредных веществ.

2. Хлорофитум

С ним немного сложнее, но особого ухода растение не требует. Необходимо лишь изредка его поливать и держать в светлом месте. В тени растение становится не столь ярким.

3. Драцена

Часто это растение можно встретить в офисах, где за цветами редко кто ухаживает. Драцена переносит недолгую засуху и небрежное отношение к себе.

4. Фикус

Его также можно отнести к растениям для лентяек. Фикус нужно хотя бы раз в неделю поливать и опрыскивать. Часто его используют офисные работники для декора рабочих мест.

5. Толстянка

По-другому ее называют денежным деревом. Может вырасти до огромных размеров. Толстянка не любит переувлажнения и темных мест.

6. Алоэ, или столетник

Частого полива не требует. Единственное требование, которое предъявляет хозяевам: держать в солнечном и прохладном месте.

7. Замиокулькас

Абсолютно неприхотливое растение. Замиокулькас растет при любом освещении и почти в любом грунте. Легко переносит долгие перерывы в поливе.

8. Монстера

Требует большого пространства, так как вырастает до 5 метров. Растение не капризно, но не выносит тени и долгой засухи.

9. Кактусы

Это растение однозначно одно из самых стойких к небрежному отношению. Выдержать может практически все - песок, засуху, нехватку света. Но при плохом уходе не цветет и особо не растет.

10. «Живые камни»