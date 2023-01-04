Как сделать рождественскую сервировку стола

В беседе с Elle Decoration она объяснила, что новогодний стол считается праздничным и семейным, но просто оформленным.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Рождественская сервировка – это квинтэссенция ожидания праздника. При этом для многих это окончание 40-дневного поста.

Александрина Лукач отметила, что стол к Рождеству можно оформить творчески. Не стоит бяться поставить посуду из разных комплектов или разложить несколько видов салфеток.

Также необходимо использовать что-нибудь винтажное. Например, взять советский хрусталь, домотканые коврики и стеклянные вазы.

Важный элемент рождественского стола – это свечи. Их должно быть много, можно расположить их в рождественском венке или в подсвечниках, а также в яблоках или мандаринах.

Также стоит установить вертеп или шопку. Это игровая интерпретация традиционного вифлеемского сюжета ночи Рождества Христова.