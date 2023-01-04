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46 минут назад

Как сделать рождественскую сервировку стола

runews24.ru

В беседе с Elle Decoration она объяснила, что новогодний стол считается праздничным и семейным, но просто оформленным.

Как сделать рождественскую сервировку стола
Фото: runews24.rurunews24.ru

Рождественская сервировка – это квинтэссенция ожидания праздника. При этом для многих это окончание 40-дневного поста.

Александрина Лукач отметила, что стол к Рождеству можно оформить творчески. Не стоит бяться поставить посуду из разных комплектов или разложить несколько видов салфеток.

Также необходимо использовать что-нибудь винтажное. Например, взять советский хрусталь, домотканые коврики и стеклянные вазы.

Важный элемент рождественского стола – это свечи. Их должно быть много, можно расположить их в рождественском венке или в подсвечниках, а также в яблоках или мандаринах.

Также стоит установить вертеп или шопку. Это игровая интерпретация традиционного вифлеемского сюжета ночи Рождества Христова.

Также на столе нужно расположить еловые веточки. Стол лучше всего сделать в монохромных цветах – белом, красном, зелёным.

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