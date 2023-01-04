Какие комнатные цветы опасно держать дома

Часто мы стремимся украсить дом цветами и растениями, не задумываясь о том, что они нам несут. Некоторые из комнатных растений могут оказывать на нас неблагоприятное воздействие с точки зрения энергетики или вообще представлять опасность для здоровья.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Многие из комнатных растений очень красивы - сложно удержаться от желания посадить их дома. Правда, если вы не будете жевать их листья или пить сок из стебля, то опасность вам, скорее всего, не грозит. Но если в доме есть маленькие дети или животные, то лучше воздержаться.

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Одно из таких растений – диффенбахия. У нее огромные желто-зеленые листья, образующие пушистую крону. Но если надрезать листья или стебель, выделится ядовитый сок. Попав в организм, он вызовет сильное отравление. Также он вызывает ожоги и раздражение на коже.

Олеандр популярен благодаря своим эффектным ярко-малиновым цветам. Между тем сок олеандра при попадании в организм вызывает слепоту, а его запах способствует головокружению и ухудшению самочувствия в целом.

В стебле и листьях молочая содержится белый сок, который приводит к ожогам и кожным раздражениям.

Азалия славится пышными соцветиями разнообразных цветов: белого, розового, красного, желтого. Есть сорт индийская азалия, листья которой при попадании в организм вызывают кишечные колики.

Сок монстеры также способен обжигать кожу. А еще он вызывает расстройство пищеварительной системы. Если сок монстеры попадет в глаза, то он может сильно навредить им.

Примула очень красиво цветет, а также у нее привлекательные бархатистые листья, но в период цветения растение выделяет токсичные вещества, вызывающие тошноту и головокружение. Также листья примулы покрыты ворсинками, контакт с которыми приводит к жжению кожи и аллергии.

Считается, что среди растений, как и среди людей, встречаются «вампиры», забирающие энергию.

Например, существует миф, что кактусы «отваживают» женихов. Причина женского «кактусного» одиночества может заключаться в колючках. Такая женщина и ее жилище ассоциируются у мужчин с чем-то колючим и острым.

Плющ еще называют «мужегоном». Считается, что он «выживает» из дома мужчин.

Хлорофитум хохлатый способен очищать воздух в помещениях и гармонизировать общую атмосферу. Но цветоводы-мистики уверены, что его "биополе" носит отрицательный характер: якобы его нельзя располагать поблизости от кровати или рабочего стола.

Циперус очереднолистный, по мнение флористов-конспирологов, имеет большое биополе, нуждающееся в постоянной подпитке. Подпитывается он, к сожалению, энергией живых существ, в том числе и людей, поэтому в жилых помещениях его лучше не сажать – будете болеть.