Стали известны секреты быстрой и легкой уборки елки

Новогодние каникулы подходят к концу, и на мусорных площадках с каждым днем появляются лишенные праздничного наряда сосны и елки.
О том, как с максимальными удобствами убрать ставшее ненужным деревце, пишет ТАСС.
Первое, что нужно сделать, - расстелить вокруг дерева полиэтилен или большую простыню, которую не жаль выбросить. После этого можно начинать разбирать елку, снимая с нее и укладывая на хранение гирлянды, мишуру и игрушки. При этом вся опавшая хвоя останется на подстилке.
Небольшую елочку можно целиком поместить в мусорный пакет или закутать в простыню, а затем закрепить скотчем или веревкой. С крупного дерева следует сначала срезать или спилить ветки как можно ближе к стволу и сложить их в отдельные пакеты. Так их будет легче вынести вместе со стволом.
Если какое-то количество хвои все же осталось на полу, ее легко собрать скотчем, прикладывая липкой стороной к иголкам. А вот пылесос может забиться.