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1 час назад

Стали известны секреты быстрой и легкой уборки елки

penzainform.ru

Новогодние каникулы подходят к концу, и на мусорных площадках с каждым днем появляются лишенные праздничного наряда сосны и елки.

Стали известны секреты быстрой и легкой уборки елки
Фото: penzainform.rupenzainform.ru

О том, как с максимальными удобствами убрать ставшее ненужным деревце, пишет ТАСС.

Первое, что нужно сделать, - расстелить вокруг дерева полиэтилен или большую простыню, которую не жаль выбросить. После этого можно начинать разбирать елку, снимая с нее и укладывая на хранение гирлянды, мишуру и игрушки. При этом вся опавшая хвоя останется на подстилке.

Небольшую елочку можно целиком поместить в мусорный пакет или закутать в простыню, а затем закрепить скотчем или веревкой. С крупного дерева следует сначала срезать или спилить ветки как можно ближе к стволу и сложить их в отдельные пакеты. Так их будет легче вынести вместе со стволом.

Если какое-то количество хвои все же осталось на полу, ее легко собрать скотчем, прикладывая липкой стороной к иголкам. А вот пылесос может забиться.

Дом и сад,
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