Как быстро привести в порядок квартиру после праздников

Рассказываем, как быстро и без лишних усилий избавиться от последствий празднования Нового года.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Зимние каникулы заканчиваются, а у многих уже появилась необходимость в генеральной уборке. Ваша квартира, словно фотоплёнка, запечатлела следы дружеской вечеринки и детского веселья. В этом материале мы расскажем, как быстро и без помощи сказочного мистера Пропера самостоятельно привести квартиру в порядок.

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Первое и главное условие - подключите к процессу уборки всю семью. Не стоит брать всё на себя, ведь коллективным трудом вы добьётесь намного больше и быстрее справитесь с поставленной задачей. Заранее сообщите своим домочадцам, о том, что их ждёт, и распределите обязанности равномерно и по силам каждому. А если вы проживаете отдельно ото всех, то навести чистоту в квартире будет ещё проще.

Составьте план, закройте соцсети, включите любимую музыку и придумайте себе вознаграждение за проделанную работу. Благодаря этому процесс преображения вашего жилища покажется вам быстрым и лёгким.

Приводить в порядок своё жилище проще всего, следуя заранее определённому плану. Приготовьте всё необходимо для уборки: тряпки, салфетки, чистящие средства, швабру и пылесос. Не исключено, что в некоторых случаях понадобятся народные средства для устранения въевшейся грязи, например, лимон, уксус или сода. Не забывайте о безопасности своих рук - надевайте плотные резиновые перчатки. Не нужно бегать от загрязнения к загрязнению. Сконцентрируйтесь на отдельной комнате и двигайтесь постепенно, сверху вниз из жилых комнат в кухню и коридор, закончите уборку в санузле.

Если у вас скопилось бельё для стирки, тогда запустите стиральную машину в самом начале уборки, а после её окончания вам останется просто вынуть вещи и развесить их на сушилке. Вы приятно удивитесь, но большая часть уборки заключается в процессе собирания мусора. Избавьтесь от него, и вы увидите, как дома сразу станет чище.

Спокойно пройдите по квартире и внимательно осмотрите поверхности. Ваша задача - обнаружить свежие пятна на полу, стенах и ковровых покрытиях. Оцените масштаб катастрофы и действуйте по обстоятельствам. Например, пятна от вина удаляются сложнее всего. Если от них не избавиться в течение десяти часов, то в дальнейшем сделать это будет намного труднее. Застарелое пятно необходимо размочить влажной салфеткой на спиртовой основе, а затем обработать нашатырным спиртом или раствором перекиси водорода, можно попробовать воспользоваться пятновыводителем. Если вы обнаружили капли воска, то удалить его не так уж сложно. С твёрдых поверхностей его можно соскоблить, а с ковра его можно убрать с помощью утюга. Для этого необходимо приложить к пятну салфетку и прогладить её, расплавленный воск можно счистить спиртовой салфеткой.

Бенгальские огни тоже оставляют следы на различных поверхностях. Этот безобидный вид пиротехники способен прожигать поверхности и оставлять чёрные отпечатки. В таком случае на помощь придёт наждачная бумага. От дефекта она, конечно, не избавит, но справится с тёмным пятном.

С жирными пятнами на обоях справится кашица из соды и мел, завёрнутый в салфетку. Кашицу необходимо нанести на пятно, а через какое-то время удались сухой тряпочкой. Мел в салфетке необходимо приложить к стене и прогладить утюгом.

От запаха табачного дыма поможет избавиться белый или яблочный уксус. Если два способа нейтрализации неприятного запаха с помощью этого вещества. Необходимо смешать два стакана уксуса с четырьмя литрами тёплой воды, смочить в получившемся растворе тряпку и протереть все поверхности, включая стены и потолок, либо расставить небольшие миски с уксусом по всей квартире - жидкость впитает неприятный запах.

От назойливого "аромата" после готовки поможет избавить пищевая сода. Она поглощает запахи и вытягивает избыточную влагу из воздуха. Ей можно посыпать ковры и мягкую мебель, оставить на ночь и после этого тщательно пропылесосить. Если запах до конца не исчез, тогда необходимо повторить процедуру. Также можно оставить открытые коробки с пищевой содой в проблемных зонах, они впитают запах.

Ёлка - молчаливая причина хаоса на вашем полу. Даже если вы не планируете выбрасывать ель сразу после новогодних торжеств, это не значит, что под ней абсолютно чистый пол. Иголки осыпаются как с живой, так и искусственной ели. Избавляться от них лучше сразу, иначе потом можно будет из елового мусора собрать ещё одно дерево. Если у вас ламинат или плитка, то с этой проблемой вполне справится пылесос, но задача значительно усложняется, если хвойное стоит на ковре - чаще всего иголки застревают в ворсинках. Чтобы их оттуда достать необходимо почистить ковровое покрытие веником или жёсткой щёткой. Если веник не справляется с поставленной задачей, можно воспользоваться липкой лентой. Приложите её клеевой стороной к ворсу и аккуратно отрывайте, чтобы извлечь из ворса застрявшие иголки.