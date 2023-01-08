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37 минут назад

Эксперты назвали идеальную для квартиры породу кошек

РИА "ФедералПресс"

Люди, берущие в квартиру кота или кошку, иногда начинают жалеть о своем выборе. Известно, что многие породы кошек не испытывают большой любви к хозяину и живут сами по себе.

Эксперты назвали идеальную для квартиры породу кошек
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Специалисты проекта «Выбор эксперта» выявили при помощи фелинологов породу, которая идеально подходит для квартиры.

«Лучше всего для проживания в квартире подходит персидская порода кошек. Она, в отличие от некоторых сородичей, не будет напрягать хозяина ором, не станет драть диваны, а также неагрессивна и незлопамятна», – отмечают эксперты.

По информации специалистов, такая порода кошек поладит со всеми домочадцами. Кормильца она будет просто обожать, а своих недоброжелателей игнорировать. Кроме того, персидская порода достаточно ласковая и нежная, передает портал «Выбор эксперта».

С 1 января в России вступает в силу закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых участках. Об этом пишет РИА Новости. Руководитель юридической компании Saunin Law Practice Андрей Саунин отметил, что по градостроительным нормам и правилам далеко не все садовые участки подходят для такого вида деятельности, поэтому практика наложения штрафов по-прежнему останется.

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