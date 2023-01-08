Эксперты назвали идеальную для квартиры породу кошек

Люди, берущие в квартиру кота или кошку, иногда начинают жалеть о своем выборе. Известно, что многие породы кошек не испытывают большой любви к хозяину и живут сами по себе.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Специалисты проекта «Выбор эксперта» выявили при помощи фелинологов породу, которая идеально подходит для квартиры.

«Лучше всего для проживания в квартире подходит персидская порода кошек. Она, в отличие от некоторых сородичей, не будет напрягать хозяина ором, не станет драть диваны, а также неагрессивна и незлопамятна», – отмечают эксперты.

По информации специалистов, такая порода кошек поладит со всеми домочадцами. Кормильца она будет просто обожать, а своих недоброжелателей игнорировать. Кроме того, персидская порода достаточно ласковая и нежная, передает портал «Выбор эксперта».