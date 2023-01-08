Как хранить пестициды правильно и не получить штраф

Согласно действующему законодательству нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, включая их хранение, чревато наложением штрафов или административной приостановкой деятельности на срок до девяноста суток. Во избежание таких неприятностей лучше соблюдать установленные требования.

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Как хранить пестициды правильно

Хранить пестициды нужно в складах, специально предназначенных для этой цели при температуре, предусмотренной в нормативном документе на пестицид.

Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия прямых солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механического повреждения.

Возможность совместного хранения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Пестициды должны храниться раздельно (в различных секциях):

- по назначению - инсектициды, фунгициды, гербициды и др.;

- по препаративным формам - жидкие и порошкообразные (гранулированные, сыпучие);

- по степени опасности, горючести и пожаровзрывоопасности.

Складирование пестицидов следует проводить в штабелях, на поддонах и стеллажах. Высота штабеля при хранении препаратов в мешках, металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробках, ящиках, флягах допускается в три яруса. При использовании стеллажей высота складирования может быть увеличена.

Картонные барабаны вместимостью до 50 л хранят на стеллажах в несколько ярусов или штабелях высотой до 2 м.

Канистры хранят на поддонах; число ярусов - не более двух.

Бочки, канистры, фляги следует складировать обязательно пробками вверх.

Минимальное расстояние между стеной и грузом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом - 1 м, между светильником и грузом - 0,5 м, расстояние между полом и стеллажом - 0,8 м. Запрещается хранение пестицидов навалом.

Металлические баллоны хранят в вертикальном или горизонтальном положении на стеллажах или штабелях со специальными прокладками.

Допускается в нормативном документе на пестицид устанавливать дополнительные условия хранения.