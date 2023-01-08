Зачем нужно класть скорлупу грецких орехов в цветочные горшки

Если ваша квартира напоминает оранжерею, то вам наверняка пригодится это знание. "Рамблер" рассказывает, как можно использовать скорлупу грецких орехов в цветочных горшках.

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Развести джунгли в отдельно взятой городской квартире - задача не из легких. Но, как известно, для человека, который знает, чего хочет, и твердо идет к своей цели, препятствий не существует. Наоборот, буквально все идет на пользу делу. Например, скорлупа грецких орехов. Как ее можно использовать.

Дренаж

Привычный керамзит довольно сильно пылит, и даже промывание не помогает. Пыли от этого меньше не становится. И работать с этим материалом не всем приятно. Скорлупа грецких орехов вполне может заменить собой дренаж. Правда есть один нюанс. Лучше всего использовать крупные, не поврежденные скорлупки. Поэтому не слишком усердствуйте, когда будете разбивать орехи. Скорлупки должны сохранить свою полусферическую форму. Так они будут работать лучше всего.

Защита от белого налета и мошек

Со временем на почве может появиться белый налет, а внутри могут завестись мошки. Чтобы справиться с этой напастью, прикройте верхний слой почвы битыми скорлупками грецких орехов. Мошки вскоре пропадут, а на поверхности почвы перестанет образовываться белый налет.

Сохранение влаги

Также скорлупки грецких орехов, если ими присыпать поверхность почвы в горшке помогут замедлить просыхание грунта. Влага будет испаряться постепенно, и поливать можно будет чуть реже.