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4 часа назад

Кинолог перечислила 10 признаков стресса у собаки

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10 признаков стресса у собаки перечислила «Мосленте» кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова.

Кинолог перечислила 10 признаков стресса у собаки
Фото: МослентаМослента

Эксперт отметила, что при изменениях в поведении питомца следует в первую очередь исключить заболевания. Если проблем со здоровьем нет, то признаками стресса могут быть проблемы со сном, отказ от еды, частое дыхание и дрожь в теле, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, а также невозможность сосредоточиться на командах. Собака может повторять одни и те же движения, портить вещи, скулить, часто облизываться и прижиматься к полу. О стрессе у питомца также говорит растягивание рта в «улыбку».

Обеспокоенная собака начинает бояться темноты, звуков, высоты, новых мест и толпы. На прогулке она может проявлять внезапную агрессию к животным и другим людям.

«Причин возникновения стресса у собак может быть множество: оставление в одиночестве, некомфортное общение с другими животными, переезд, изменение состава семьи, ухудшение отношений внутри семьи, резкие звуки, внезапный испуг на прогулке и так далее», — объяснила кинолог.

Она рекомендовала обратиться за помощью к специалисту.

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