Кинолог перечислила 10 признаков стресса у собаки

Эксперт отметила, что при изменениях в поведении питомца следует в первую очередь исключить заболевания. Если проблем со здоровьем нет, то признаками стресса могут быть проблемы со сном, отказ от еды, частое дыхание и дрожь в теле, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, а также невозможность сосредоточиться на командах. Собака может повторять одни и те же движения, портить вещи, скулить, часто облизываться и прижиматься к полу. О стрессе у питомца также говорит растягивание рта в «улыбку».