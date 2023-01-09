3 секрета горничных, которые сделают дом опрятным за пять минут

Чрезмерно активный ритм современной жизни не всегда позволяет выделять часы на уборку дома. При этом жизнь в беспорядке мало кого устраивает. К счастью, существует несколько лайфхаков, которые позволят прибраться за считанные минуты. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Уберитесь в прихожей

Прихожая – то место, куда мы первым делом заходим после тяжелого рабочего дня. Именно это место создает первое впечатление о квартире. Но, увы, именно здесь чаще всего скапливается больше всего хлама. Выбросите завалявшиеся бумажки, освободите вешалку от одежды, которую не наденете еще несколько месяцев, пропылесосьте или постирайте коврик. Вы удивитесь, как лишь благодаря этим действиям прихожая приобретет свежий вид.

Протрите телевизор от пыли

На телевизоре быстро скапливается пыль. А ведь это именно то устройство, у которого любят проводить вечера многие семьи. Чтобы пыль не портила настроение во время просмотра любимого сериала, регулярно протирайте телевизор. Если останутся силы, уделите внимание зеркалам.

Вынесите мусор и помойте посуду питомцев