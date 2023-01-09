Что расскажет о вас интерьер квартиры

Оказывается, дизайн может раскрыть тайны характера.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Интерьер дома может рассказать о вас не меньше, чем стиль одежды, макияж или прическа. Не случайно кому-то спокойнее и комфортнее в теплом, классическом интерьере, а другим — в ярком эклектичном. Что же может сообщить о вас интерьер квартиры?

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Дизайнеры считают, что похожие оттенки, проекты и акценты выбирают люди с примерно одинаковым темпераментом и взглядами.

Цветная дверь

Обычно мы выбираем стандартные оттенки дверей — коричневый, серый, черный. Если же вы или ваши близкие покрасили входную группу в яркие цвета, значит, вы не боитесь проявлять себя даже в мелочах. Такие люди редко боятся произвести неверное впечатление на окружающих, они слишком ценят свой комфорт и границы.

Минимализм для интровертов

Если яркие цвета выбирают люди, склонные к экспериментам, то интерьер без акцентов нравится консерваторам. Тем, кто не привык демонстрировать чувства и эмоции. Обычно минимализм нравится мужчинам и женщинам, довольно сложно обзаводящимся новыми знакомствами, их круг друзей формируется годами и почти не претерпевает изменений.

Фотографии на стенах

Снимки родителей, детей, друзей на стенах говорят о том, что хозяин квартиры склонен к ностальгии. Эти люди очень ценят теплые воспоминания, поэтому стараются окружить себя тем, что связано со счастливыми моментами. Обычно владельцы квартир гостеприимные, чуткие и очень дружелюбные люди.

Антиквариат для дорожащих роскошью

Коллекцию антикварных предметов можно встретить в доме человека, любящего историю и разбирающегося в искусстве. Приобретая антикварную вещь, важно знать ее историю и контекст эпохи, в которую она была создана. Страсть к антиквариату нередко связана с прагматичностью — хранение старинных предметов с годами увеличивает их ценность. Это не просто декор, а выгодное финансовое вложение, способное приумножить в будущем состояние владельца.

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