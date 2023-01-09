Как понять, часто или редко вы поливаете растения

Комнатные растения - это отличный способ украсить любой дом. Но и ухаживать за ними нужно уметь.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Научно доказано, что комнатные растения позволяют снизить уровень стресса и улучшают настроение. Но их полив может быть одним из самых сложных аспектов ухода за ними.

Многие комнатные растения до этого росли в тропическом или экзотическом климате, то есть в тёплых краях. Это значит, что многие из таких растений любят влажность, а этого сложно добиться в домашних условиях. В зимнее время из-за центрального отопления растения могут начать засыхать.

Поэтому Шон Лейд, директор Easy Garden Irrigation, рассказал, какие существуют ключевые признаки того, что растение получает чересчур много или мало воды.

Количество воды, которое потребуется вашему растению, зависит от типа растения и от его происхождения. К примеру, кактус может выжить в очень жарких и сухих условиях, поэтому и воды ему понадобится меньше, чем орхидее.

Важно получить как можно больше информации о поливе вашего растения. Также на количество воды влияет время года и температура в помещении.

Существуют несколько признаков, по которым можно понять, что растение поливается неправильно. Например, на это указывают пожелтевшие или коричневые листья, увядшие листья (это значит, что воды у растения слишком много). Кроме того, проверьте, не влажная ли у растения почва и нет в ней ли вредителей.