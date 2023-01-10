6 бюджетных способов обновить квартиру без ремонта

Закончив ремонт лет пять назад, многие начинают замечать, что интерьер стал уже не такой современный. Но начинать капитальный ремонт — значит долгое время жить в некомфортных условиях или временно переезжать в съемное жилье. Кроме того, это дело очень затратное и не у всех есть средства на качественное воплощение своих идей с нуля. Вам необязательно обращаться к дизайнеру, начинать грандиозные ремонтные работы, чтобы обновить свое жилье. Существуют простые и бюджетные решения, которые могут кардинально изменить внешний вид квартиры. О них "Рамблеру" рассказала Елизавета Родионова, бренд-менеджер компании Estima.

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Больше света

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Правильно подобранный свет удивительным образом изменит и преобразит пространство. Установив дополнительные лампы, поменяв люстру, добавив парочку торшеров, вы поможете квартире заиграть новыми красками. А иногда достаточно заменить лампы дневного света на теплый желтый оттенок, который делает интерьер более уютным и располагающим. Вы также можете поэкспериментировать с типом лампочек, например, сегодня популярностью пользуются оригинальные модели с необычным патроном в стиле лофт.

Новое оформление стен

Изменив всего одну стену в комнате, вы полностью преобразите ее внешний вид. Можете переклеить обои, воспользоваться декоративной штукатуркой, заказать художественную роспись, пригласив профессионального художника.

Используя трафареты, некоторые решаются проявить свою творческую натуру и пробуют разукрасить стену самостоятельно.

Добавить оригинальности помогут специальные интерьерные наклейки или стикеры, которые можно приобрести через интернет или в специальном салоне. Такое решение особенно популярно для детских комнат. Их клеят не только из-за оригинального дизайна, но и чтобы скрыть возможные повреждения стены или обоев. Милый сюжет и большое разнообразие цветов и оттенков гарантируют, что вы подберете подходящий вариант.

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Чехлы на диван или новая обивка

Ваш любимый диван выглядит устаревшим, потертым, а его цвет вышел из моды? Совсем необязательно искать новый, достаточно купить чехол или отдать мебель на перетяжку обивки. В качестве совсем бюджетного варианта рассмотрите покупку покрывала, которое закроет большую часть дивана, спрятав все его недостатки.

Добавить разнообразия могут диванные подушки. Если раньше их не было – купите, если были, то замените чехлы. К примеру, для интерьера в спокойных тонах можно выбрать более яркие и фактурные варианты и наоборот. Но помните, что общая палитра должна сочетаться. Не стоит выбирать полярные оттенки, которые не впишутся или будут смотреться как чужеродный элемент.

Поменяйте шторы

Занавески на окнах могут как дополнять общую цветовую гамму, так и ухудшать ее. Полностью заменив шторы, поменяв темные полотна на светлые, вы преобразите помещение. При этом не стоит бояться ярких красок, особенно, если ваш интерьер выполнен в спокойных тонах. Яркий цвет, необычный принт, смелый рисунок способны оживить пространство, создать более радостное настроение.

Если цель добавить квартире элегантности, то лучше выбрать спокойные пастельные оттенки. Такие шторы можно дополнительно украсить декоративным шнуром с кистями или подвязкой с бусинами. Так они будут смотреться более утонченно.

Украсьте квартиру

Картины, вазы, новые ковры, - все это частички интерьера, которым часто не придают значения. Вы удивитесь, увидев, как преобразится комната, если вы купите и повесите в ней картины, расставите по полкам свои распечатанные фотографии.

Подбирая новые изображения, помните, что они должны сочетаться с уже существующей цветовой гаммой и стилем. Их основная миссия в том, чтобы добавить в пространство акцентных геометрических линий.

Выгодно смотрится собранная композиция из картин разного размера, повешенная на самом видном месте в комнате, например, над диваном или комодом.

Добавив на пол новый ковер или даже два, вы подчеркнете общее стилевое решение помещения. Яркий с орнаментом будет выигрышно смотреться в комнатах со спокойной цветовой гаммой. А однотонный хорошо впишется в смелые интерьеры.

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Использование оставшихся материалов

Преобразить интерьер можно и своими руками — не обязательно тратить на это много денег. Поделимся пошаговой инструкцией, как из оставшейся плитки обновить столешницу кофейного столика. После ремонта у вас наверняка осталась пара плиток, которые некуда деть, и они уже давно стоят на балконе без дела. Чтобы обновить столешницу, разбейте плитку молотком на произвольные кусочки. В любом строительном магазине приобретите следующие материалы:

наждачная бумага (если есть шлифовальная машинка, используйте ее);

пропитка для древесины, если стол деревянный;

клей для дерева и керамики;

затирка нужного цвета;

губка для посуды.

Далее вам предстоит подготовить поверхность стола. Ошкурьте ее и промажьте специальной пропиткой в 1-2 слоя. На этом этапе лучше работать в защитной маске, чтобы не надышаться пылью.

Далее наносите на плитку клей и выкладывайте кусочки в произвольном порядке, придавливая каждый к поверхности для лучшей фиксации. Старайтесь выкладывать их близко друг к другу, чтобы получился небольшой межплиточный шов. Так будущая столешница будет выглядеть эффектнее.

Если боитесь, что с первого раза не получится выложить плитку красиво, потренируйтесь заранее. И только после намеченной выкладки приступайте к чистовой. Не забудьте и про боковые поверхности столешницы.

После высыхания клея нанесите затирку и через 15-20 минут уберите остатки с плитки при помощи влажной губки. Дайте затирке высохнуть и после наслаждайтесь готовым результатом!