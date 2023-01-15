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3 часа назад

Как правильно вычесывать кошку

Мира Маркина

Вычесывать кошку необходимо ежедневно. Это массаж, который не только благоприятно влияет на состояние шерсти, но и улучшает кровообращение. "Рамблер" рассказывает, какие правила нужно соблюдать, чтобы проводить процедуру правильно.

Как правильно вычесывать кошку
Фото: PxherePxhere

От хвоста к голове

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Если гладить кошку против шерсти себе дороже, то с расчесыванием логика другая. Стоит начинать с хвоста и двигаться к голове — против роста волос. Такой способ позволяет быстрее убрать лишнюю шерсть.

От редкого к частому

Рекомендуют последовательно использовать три инструмента: гребень с редкими зубьями, частую металлическую расческу и массажную щетку.

Пригладить шерсть

Когда вы расчесали кошку, усадите ее на колени и несколько раз проведите по всему ее телу влажными руками. Это поможет убрать лишнюю шерсть, и волоски, которые остались лежать на поверхности шерсти, не попадут в желудок животного при вылизывании.

Как правильно гладить кота: инструкция

Использовать правильные инструменты

Шерсть животных по структуре отличается от человеческого волоса, поэтому обыкновенные расчески не подойдут.

Самый популярный инструмент — пуходерка, или сликер. Это щетка с металлическими зубчиками, которые могут быть прямыми или загнутыми. Если шерсть кошки густая и длинная, лучше подойдет сликер с длинными частыми зубцами, а для короткошерстного питомца подойдет щетка с более редкими и короткими зубцами.

Пуходерку используют только когда шерсть уже расчесана редкозубой расческой. Если у кошки есть колтуны, этот инструмент лучше не применять.

AdobeStock

Если кошка сопротивляется, когда вы вычесываете ее гребнями и щетками, воспользуйтесь специальной резиновой варежкой с зубцами разной длины на поверхности. Посадите питомца на колени и аккуратно поглаживайте его рукой в перчатке. Такой массаж улучшает кровообращение и укрепляет волосяные луковицы.

Во время линьки удобно использовать фурминатор — прямоугольную расческу с зубьями и прорезиненной рукояткой. Приспособление напоминает маленькие грабли — им удобно распутывать небольшие колтуны и массировать кожу кошки. Котятам подойдет фурминатор шириной 3 сантиметра, а для взрослых животных нужно выбирать более широкий — от 4 сантиметров.

AdobeStock

Если выбираете щетку для вычесывания, обратите внимание на материал. Щетки из натуральной щетины будут удобнее, поскольку не электризуют шерсть питомца. Полезны будут и двусторонние щетки, у которых на одной стороне щетина, а на другой металлические зубья. Такое приспособление позволяет не только вычесывать кота, но и делать ему мягкий массаж.

Что касается гребней, то использовать их удобно при линьке и когда нужно избавить питомца от блох: частые зубья подхватывают паразитов, которых не удается вымыть водой.

Не перебарщивать

Расчесывать кошек достаточно два раза в неделю, но при интенсивной линьке это стоит делать каждый день прежде чем покормить питомца. При этом важно учитывать особенности инструментов. Например, сликер не рекомендуется использовать чаще двух раз в неделю, когда питомец линяет.

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