Как вынести елку и не намусорить иголками

Когда новогодние праздники подходят к концу, приходится прощаться едва ли не с главным источником новогоднего настроения — елкой. И если искусственную легко убрать в шкаф, то живая любит оставлять на память сухие и оттого особенно острые иголки. Как безопасно вынести елку и не собирать хвою по квартире до следующего декабря, "Рамблер" рассказывает в новом материале.

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Прежде всего расстелите вокруг ели большую простыню или целлофан. Это поможет свести беспорядок к минимуму и как можно быстрее убрать хвою и опилки. Затем, когда пространство вокруг дерева застелено, можно снимать игрушки, гирлянды и мишуру.

Если елка небольшого размера, ее можно целиком упаковать в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань, а затем закрепить веревкой или скотчем.

В случае если вы выбрали большое дерево, то, прежде чем выносить его на улицу, срежьте или спилите ветки максимально близко к стволу. Далее сложите ветки в мусорные пакеты и выносите вместе со стволом.