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3 часа назад

Как вынести елку, чтобы не собирать иголки по всей квартире

Мира Маркина

Когда новогодние праздники подходят к концу, приходится прощаться едва ли не с главным источником новогоднего настроения — елкой. И если искусственную легко убрать в шкаф, то живая любит оставлять на память сухие и оттого особенно острые иголки. Как безопасно вынести елку и не собирать хвою по квартире до следующего декабря, "Рамблер" рассказывает в новом материале.

Как вынести елку и не намусорить иголками
Фото: PxherePxhere

Прежде всего расстелите вокруг ели большую простыню или целлофан. Это поможет свести беспорядок к минимуму и как можно быстрее убрать хвою и опилки. Затем, когда пространство вокруг дерева застелено, можно снимать игрушки, гирлянды и мишуру.

Эксперты рассказали, как убрать новогоднюю ель

Если елка небольшого размера, ее можно целиком упаковать в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань, а затем закрепить веревкой или скотчем.

В случае если вы выбрали большое дерево, то, прежде чем выносить его на улицу, срежьте или спилите ветки максимально близко к стволу. Далее сложите ветки в мусорные пакеты и выносите вместе со стволом.

Какое-то количество хвои останется на полу в любом случае — даже если вы выполнили предыдущие пункты. Их можно убрать пылесосом, но так, чтобы не повредить его. Чтобы техника точно осталась в сохранности, помогите себе веником и совком. В неудобных, удаленных местах квартиры полезным может быть скотч. Если прикладывать его липкой частью к ковру или полу, удалить иголки достаточно легко.

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